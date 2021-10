Šteinbergas sekmīgais sniegums neglābj "Galatasaray" no sāpīga zaudējuma Kurskā; Vītola un Zībarts veiksmīgi sāk Eirokausu

"Galatasaray" viesos ar rezultātu 76:78 (22:20, 19:21, 17:19, 18:18) pārspēja Kurskas "Dinamo".

Viešņu pēdējā uzbrukumā rezultāts uz tablo bija 76:76, taču Pelina Bilgiča nespēja pretoties mājinieču ciešajai aizsardzībai un zaudēja bumbu. Atbildes uzbrukumā Nataša Hovarda četras sekundes pirms finālsvilpes panāca 78:76 Kurskas vienības labā.

Šteinberga spēlēja 34 minūtes un 37 sekundes, kuru laikā realizēja desmit no 11 divpunktu metieniem un savu vienīgo soda metienu, bet netrāpīja grozā visus četrus trīnīšus. Viņas kontā bija arī septiņas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, četras piezīmes, trīs kļūdas, negatīvs +/- rādītājs (-2) un 23 efektivitātes koeficienta punkti.

Stambulas komandā ar 26 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām izcēlās Tina Krajišnika, bet 15 punktus guva un desmit rezultatīvas piespēles atdeva Bilgiča. Mājiniecēm 17 punkti un 11 bumbas zem groziem bija Hovardai.

Tāpat otro zaudējumu B apakšgrupā piedzīvoja Latvijas sieviešu izlases galvenā trenera Gundara Vētras vadītā Gdiņas "Arka", kas mājās ar 71:86 (19:20, 18:28, 19:23, 15:16) piekāpās Ungārijas vienībai "Sopron".

B apakšgrupā spēlē arī Kitijas Laksas pārstāvētā Itālijas vienība Skio "Famila", kas ceturtdien savā laukumā uzņems Žironas "Spar".

"Galatasaray" Eirolīgas sezonu sāka ar zaudējumu 69:89 Stambulas "Fenerbahce" komandai.

Katras grupas četras labākās komandas kvalificēsies izslēgšanas spēlēm, bet piekto un sesto vietu īpašnieces sezonu turpinās Eiropas kausā.

Par čempionēm pagājušajā sezonā kļuva Jekaterinburgas UGMK, finālā uzvarot Salamankas "Perfumerias Avenida".

Savukārt Latvijas basketbolistes Kristīnes Vītolas pārstāvētā Pirejas "Olympiakos", kuru trenē Mārtiņš Zībarts, trešdien sāka Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirokausu ar pārliecinošu uzvaru.

Pirejas vienība mājas spēlē uzvarēja Polijas komandu "Bydgoszcz" ar rezultātu 103:68 (20:8, 20:21, 37:21, 26:18).

Vītola laukumā devās starta pieciniekā un kopā uz laukuma pavadīja 16 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā guva 11 punktus. Viņa trāpīja divus no diviem trīspunktu metieniem un vienīgo izpildītu metienu no groza apakšas, kā arī trīs no četriem soda metieniem. Basketboliste arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, pārtvēra trīs bumbas un bloķēja vienu metienu, kā arī beidza spēli ar otru labāko +/- koeficientu komandā +32 un efektivitāti 17.

Pirejas komandas rezultatīvākā spēlētāja ar 19 gūtiem punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm bija Anna Stamolamprou, bet vēl 16 punktus un deviņas atlēkušās bumbas pievienoja Ruta Hamblina.

Viesu komandā labākā bija Natālija Fontēna, gūstot 14 punktus.

Nākamo spēli latviešu pārstāvētā "Olympiakos" aizvadīs 21.oktobrī, mājās uzņemot Čehijas KKZ vienību.