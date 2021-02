Mārtiņš Gulbis par spēli pret Vāciju: "Šis ir kā fināls!"

Latvija sestdien 2021. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra I grupas noslēdzošajā spēlē "Arēnā Rīga" tiksies ar Vāciju. Lai sasniegtu finālturnīru, Latvijas izlasei būs jāizcīna uzvara ar pēc iespējas lielāku pārsvaru, cerot, ka bilance 2-2 un gūto un zaudēto punktu starpība ļaus iekļūst starp labākajām piecām apakšgrupu otro vietu ieguvējām. Pēc trim spēlēm Latvijai ir -10 punkti, bet Vācijai ir -15 punkti.

Latvietēm ceturtdien bija jātiekas ar Ziemeļmaķedonijas izlasi, taču pretinieču rindās tika konstatēts Covid-19 uzliesmojums, kā dēļ viņas neieradās Rīgā. Atceltais mačs ietekmēja arī Latvijas izlases treniņu procesu.

"Mēģinājām nedaudz šo to pamainīt, jo ir ļoti nogurdinoši aizvadīt treniņus sešas dienas pēc kārtas. Bija jāizdomā, kā labāk sabalansēt treniņu procesu. Domāju, ka mums tas izdevās labi. Dienu no dienas treniņu kvalitāte ir uzlabojusies. Pats svarīgākais to visu integrēt rītdienas spēle. Apzināmies lietas, kas mums ir jāizdara," stāstīja Gulbis.

Izlases treneris atklāja, ka ceturtdienas treniņš tika pielāgots spēles intensitātei, taču arī tas neesot bijis vienkāršs uzdevums.

"Nav tiesnešu, žurnālistu laukuma malā, ieslēgta tablo un visas pārējās lietas, kas rada papildu spiedienu. Mēģinājām panākt pašu svarīgāko - lai spēlētājas ir labā intensitātē un pierod pie tāda tempa, kādā mēs gribēsim spēlēt sestdien. Tas, ko redzēju un analizēju, man joprojām patīk," secināja Gulbis.

Viņš arī uzsvēra, ka jācenšas maksimāli pildīt spēles plānu, nedomājot par pārsvaru, ar kādu vajadzēs uzveikt pretinieces.

"To pierādīja arī Vācijas un Horvātijas spēle, kurā vācietes pirmajās piecās minūtēs guva 21 punktu, bet horvātietes ar savu pacietību, nekur neskrienot, atspēlējās un ātri panāca 20 punktu pārsvaru. Mūsdienu basketbols ir izrāvienu spēle. Vācijas izlases spēles modelis ir būvēts uz ļoti lielu enerģiju, ļoti lieliem kāpumiem un kritumiem, kā to varēja novērot vakardienas spēlē. Svarīgi ir reaģēt uz to, kas pretiniecēm dod enerģiju. Tie ir atkārtoti uzbrukumi un ātrās pārejas, kur viņas gūst punktus. Protams, ka zemapziņā gan asistenti, gan menedžeris būs informēti par lietām, kas mums ir jāizdara," stāstīja Gulbis.

Salīdzinot savas karjeras iepriekšējās izšķirošās spēles, Gulbis atcerējās puišu kadetu izlases izslēgšanas turnīru mačus Eiropas čempionātos

"Visas spēlētājas zina, ar kādu punktu pārsvaru jāuzvar. Vai man tas viņām būtu jāuzsver un jāstāsta? Labākā formula ir rādīt piemērus un video analīzi ar lietām, kas mums ir jāizdara, tādā veidā nodoto informāciju, kā mēs gribam spēlēt. Katra epizode ir jāizspēlē līdz galam. Šis ir kā fināls - nevaram atļauties kļūdīties vai pateikt, ka nākamajā reizē izlabosim. Svarīgākā lieta ir tā, ka ir jāiet uz visu banku," atzīmēja Gulbis.

Viņš arī izcēla to, ka komandas darbības ilgtermiņā ir efektīvākas, nekā vienas basketbolistes individuāla spēle.

"Nešaubos, ka jebkura basketboliste, kura rītdien dosies laukumā, var uzņemties iniciatīvu. Zinu, ka mūsu spēlētājas ir pietiekami drosmīgas un aukstasinīgas brīžos, kad tas ir nepieciešams," teica Gulbis.

Vācijas izlases sastāvā nebūs jau novembrī Rīgā nespēlējusī Satū Sabalī, kura pirmajos divos mačos vidēji spēlē guva 28 punktus, un Marie Giliha, kura četrās spēlēs guvusi vidēji 15,3 punktus mačā.

"Viņu taktikā nekas nav mainījies. Tāpat vācietes daudz skrien ātrajās pārejās, met pie pirmās iespējas un saspēles vadītājas saasina uzbrukumus. Diezgan rūpīgi esam analizējuši, meklējuši vājās vietas un arī tās atraduši," atzina Gulbis.

Ceturtdienas mačā ar Horvātiju vācietēm līderes lomu uzņēmās Luīza Gaizelzedere.

"Mēs esam pamainījuši aizsardzības modeli, kā gribētu spēlēm. Gaizelzedere ir bīstamākais ierocis šīs Vācijas izlases modelī. Vārdus nesaukšu un taktiku neatklāšu, taču ir šādas tādas lietas, lai mēs novērstu situācijas, kurā Gaizelzedere labā pozīciju saņemtu bumbu. Ir labas sadarbības, taču ir arī pretzāles šīm sadarbībām. Ja kas, mums ir arī plāns C, lai vēl vairāk ierobežotu viņu tehnisko arsenālu," atzīmēja Gulbis.

Tāpat izlases treneris pagaidām atteicās nosaukt tās 12 basketbolistes, kuras būs rītdienas spēles pietiekumā.

"Esmu patīkami pārsteigts par jaunajām spēlētājām. Ciklu iesākot, plus mīnus apzinājos, kādas varētu būt spēlētājas, kuras varētu atstāt malā. Taču tagad piektdienas pusdienlaikā nevaru to pateikt. Visas spēlētājas, tajā skaitā arī jaunās, nekrīt ārā treniņos un nezaudē savās divcīņās. Ļoti labi, ka mums ir 14 spēlētājas, līdz ar to varam aizvadīt intensīvus treniņus, tajā pat laikā atpūtinot basketbolistes. Vakarā būs treneru korpusa sapulce, pēc kuras pieņemsim lēmumu, vai mums vairāk vajadzēs garās spēlētājas vai mazās spēlētājas. Varu paslavēt jebkuru spēlētāju, kas ir nometnē - viņas darbojas ar neatkārtojamu enerģiju un pārliecību," komentēja Gulbis.

B, C un D grupās otro vietu izcīnījušajām komandām bilance, visticamāk, būs 3-1. Savukārt E grupas otrās vietas ieguvējai Turcijai ar bilanci 2-2 punktu starpība ir +25 un labas izredzes iekļūt finālturnīrā, G grupā Ukrainai ir +1, bet F grupā Lielbritānijai ir -1. Tāpat kā I grupā, arī A un H grupās otro vietu ieguvējas vēl nav zināmas.

Salīdzinot otro vietu ieguvēju bilances dažādās grupās, pirmais kritērijs būs uzvaru skaits, otrais kritērijs - gūto un zaudēto punktu starpība (vērā tiks ņemti tikai rezultāti spēlēs ar pirmās un trešās vietas ieguvējām).

I apakšgrupā pirmo vietu ar trīs uzvarām četrās spēlēs nodrošinājusi Horvātija, bet pa vienam panākumam trīs cīņās ir Latvijai un Vācijai.

Šajā grupā spēlēja arī Ziemeļmaķedonijas izlase, kurā pirms došanās uz Rīgu tika konstatēts Covid-19 uzliesmojums. Starptautiskā Basketbola federācijas (FIBA) nolēma diskvalificēt uz Rīgu neatbraukušo Ziemeļmaķedoniju, taču tā kā Balkānu valsts komandai bija bagāžā četri zaudējumi un liela, negatīva starpība gūtajos un zaudētajos punktos, šis lēmums nemainīja situāciju apakšgrupā, jo mači ar ceturto vietu ieguvušajām valstsvienībām netiek ņemti vērā.

Latvijas un Vācijas mačs sestdien "Arēnā Rīga" sāksies plkst.19.45, tiešraidē to translējot Latvijas Televīzijas 7.kanālam.

Kvalifikācijas turnīra spēles notiek "Arēnā Rīga" bez skatītāju klātbūtnes.

Latvijas sieviešu basketbola izlases kandidātes dalībai 2021.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā:

Elīna Babkina (Orenburgas "Nadežda", Krievija), Ilze Jākobsone, Ieva Pulvere, Kitija Laksa, Karlīne Pilābere, Dinija Sanda Pāvelsone (visas - "TTT Rīga"), Paula Strautmane (Pēčas "Pecs", Ungārija), Anete Šteinberga (Stambulas "Galatasaray", Turcija), Kristīne Vītola (bez kluba), Laura Meldere (Venēcijas "Umana Reyer", Itālija), Luīze Šepte ("Latvijas Universitāte"), Ketija Vihmane, Rūta Stiprā (abas - "Liepāja"/LSSS), Kate Krēsliņa ("Castors Braine", Beļģija).