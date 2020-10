Cīņā par priekšpēdējo vietu Rietumu konferencē Rīgas "Dinamo" piekāpjas "Soči" vienībai

"Dinamo" zaudēja "Soči" ar 2:4 ((0:1, 0:1, 2:2).

Vārtus mājinieki septītajā minūtē iemeta vairākumā, kad noraidīts bija Ondržejs Vitāseks. Ātra izspēle noveda pie tā, ka viens pats nepieskatīts Iļjas Proskurjakova vārtu priekšā palika Dmitrijs Kolgotins, kuram tik vien atlika kā iebakstīt ripu pustukšos vārtos.

Rīdziniekiem vairāk nekā minūti otrās trešdaļas sākumā bija lielais vairākums, taču laukumā tas nebija jūtams, tikai reizi pa vārtiem uzmetot Metjū Majonem, bet spēlei vairāk norisinoties ārpus mājinieku zonas nekā tajā.

Rezultāta starpību 38.minūtē dubultoja Daņiils Miromanovs, kuram tika ļauts uzmest no zonas vidus, trāpot Proskurjakovam starp kājsargiem - 2:0.

Pēdējā trešdaļā uz Metjū Majones precīzu raidījumu pēc Tonija Sunda piespēles ar saviem vārtiem atbildēja Sergejs Šmeļovs, izejot trim mājinieku uzbrucējiem pret vienu aizsargu. Savukārt uz Mārtiņa Dzierkala metienu no labā iemetiena apļa pēc Jāņa Jaka un Konstantina Komareka piespēlēm vairākumā ar savu "golu" mazākumā, izejot vienam pret Proskurjakovu, reaģēja Igors Rudenkovs.

Mājinieku vārtos savulaik rīdzinieku vārtus sargājušais Maksims Tretjaks atvairīja 28 "Dinamo" metienus.

Rīdzinieki iepriekšējā cīņā - pirmajā četru izbraukuma maču sērijas spēlē - piedzīvoja 1:6 sagrāvi Podoļskā pret Kaspara Daugaviņa pārstāvēto Maskavas apgabala "Vitjaz". Ceturtdien rīdzinieki atgriezās ierindā ar lieliem robiem sastāvā Covid-19 epidēmijas dēļ, robus aizpildot ar Jaunatnes hokeja līgas (MHL) hokejistiem, un pēcspēles metienos pārspēja ar sešu uzvaru sēriju uz Rīgu atbraukušo Minskas "Dinamo".

Vēl pirms tam divos mačos - pret Maskavas komandām "Dinamo" un CSKA -rīdziniekiem tika piespriesti tehniskie zaudējumi par nespēju iziet laukumā Covid-19 saslimšanas dēļ, teju divas nedēļas atrodoties karantīnā.

Joprojām komandai nevar palīdzēt 11 spēlētāji, no kuriem četri ir "leģionāri" no Kanādas un viens no Krievijas, tādi komandas simboli kā Gints Meija, Miķelis Rēdlihs, Kristaps Sotnieks, kā arī Kristaps Zīle.

Tikmēr pretinieki no sava sadarbības kluba Augstākajā hokeja līgā (VHL) Iževskas "Ižstaļ" izsaukuši uz Sočiem vārtsargu Ivanu Kuļbakovu, aizsargu Ņikitu Sedovu un uzbrucēju Amiru Garajevu, bet pretējā virzienā aizsūtījuši vārtsargu Arseniju Ahmetovu.

"Soči" vienas izlaistas spēles vietā ir saņēmuši treniņnometni sezonas vidū, pirms kuras no pēdējām sešām spēlēm zaudēts ir piecās. Pēdējās divās vēl septembra beigās savā laukumā ar 2:3 tika zaudēts Maskavas "Dinamo" un ar 2:4 - Čeļabinskas "Traktor".

Šajā sezonā komandas savā starpā vēl nav tikušās, taču savstarpējo maču bilance pirms pirmdienas tikšanās bija iespaidīgi par labu Soču hokejistiem. No 14 savstarpējām spēlēm rīdziniekiem izdevies uzvarēt vien divās, tajās pašās - tikai pagarinājumā, taču abās - Sočos. Zaudēts tika arī pēdējā savstarpējās spēlē janvārī - 1:2 pagarinājumā.

Šajā izbraukuma sērijā Rīgas hokejistiem vēl paredzēta viesošanās arī Helsinkos un Minskā.

Svētdien KHL paziņoja, ka pārceltā "Dinamo" 11.septembra spēle mājās ar Ņižņekamskas "Ņeftehimik", kas nenotika viesu sslimšanas dēļ ar Covid-19, norisināsies 7.novembrī. Savukārt 18.septembrī Nursultanā paredzētā turienes "Baris" cīņa ar "Dinamo" ielikta 3.novembrī.

"Dinamo" ar pieciem punktiem desmit spēlēs ieņem pēdējo vietu starp 11 Rietumu konferences komandām, visā līgā apsteidzot tikai Pekinas "Kuņluņ Red Star". "Soči" tagad ir divi punkti vairāk desmit spēlēs un priekšpēdējā vieta Rietumos.

Sākotnēji Rīgas komanda tika ievietota karantīnā līdz 5.oktobrim, bet valdība otrdien nolēma Covid-19 slimnieku kontaktpersonām samazināt mājas karantīnas ilgumu no 14 līdz desmit dienām, ja ne agrāk kā desmitajā dienā pēc kontakta ar infekcijas avotu veiktais Covid-19 tests ir negatīvs, tādējādi dodot "Dinamo" veselajiem spēlētājiem iespēju atgriezties laukumā ātrāk.

Iepriekš tika ziņots, ka ar Covid-19 "Dinamo" inficējušies deviņi hokejisti un divi personāla darbinieki.

"Dinamo" iepriekšējā sezonā ieņēma priekšpēdējo vietu Rietumu konferencē un visā līgā, sesto gadu pēc kārtas nekvalificējoties Gagarina kausa izcīņai.