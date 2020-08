Šogad Olimpiskā diena pārvēršas par Olimpisko mēnesi

Katra nedēļa visa mēneša garumā tiks veltīta fiziskām aktivitātēm dažādām iedzīvotāju grupām – topošajām un jaunajām māmiņām, ģimenēm, senioriem, ka arī bērniem un jauniešiem. Centrālais elements Olimpiskajā mēnesī ir iespēja izzināt dažādus sporta veidus un ieviest regulāras sporta aktivitātes ikdienā. Otrs elements ir uztura padomi vispārējai veselības veicināšanai kopā ar uztura speciālisti Lizeti Pugu.

“Fiziskās aktivitātes sniedz ilgtermiņa veselības ieguvumus ikvienam! Sportojot atjaunojas enerģija, un tas var būt tikpat viegli, kā iziet pastaigā ar suni vai tikpat izaicinoši, kā noskriet maratonu. Savukārt, sniedzot iespējas bērniem būt aktīviem jau agrīnā vecumā, sporta aktivitātes kļūst par ceļu uz labāku fizisko un garīgo veselību. Nekad nav par vēlu uzsākt dzīvot veselīgāk,” aicina LOK prezidents Žoržs Tikmers.

Katra nedēļa visa mēneša garumā tiks veltīta fiziskām aktivitātēm dažādām iedzīvotāju grupām (Foto: Publicitātes foto)

LOK mājas lapā olimpiade.lv un oficiālajā Youtube kanālā septembra sākumā tiks publicēts mācību video materiāls, ko varēs izmantot vingrojuma kompleksa apgūšanai un treniņiem ikdienā. Savukārt, Olimpiskā mēneša aktivitātēm un ieteikumiem var sekot LOK sociālo tīklu kontos un olimpiade.lv. Ik nedēļu sporta aktivitātēs Latvijas iedzīvotājus iesaistīs Olimpiskā mēneša vēstneši.

Pirmā Olimpiskā mēneša nedēļa no 24.-30.augustam veltīta jaunajām un topošajām māmiņām. Nedēļas vēstnese ir Latvijas basketbola zvaigzne Gunta Baško. Nākamā nedēļa no 31.augusta līdz 6.septembrim būs Ģimenes nedēļa, un tās vēstneša lomu uzņēmies spēkavīrs un Olimpiešu kluba patrons Raimonds Bergmanis. Savukārt, no 7.septembra līdz 13.septembrim Senioru nedēļu enerģizēs Olimpiskais vicečempions soļošanā un fizioterapteits Aigars Fadejevs. Visbeidzot Olimpiskais mēnesis noslēgsies ar Bērnu un jauniešu nedēļu, kad olimpiešu sporta treneris Viktors Lācis jauniešus aicinās sacensties ar viņu pašu īpašā vingrojumu izaicinājumā “Pārspēj Lāci” un izmēģināt Olimpiskās dienas vingrojumu.

Kā ik gadu, “Olimpiskā diena” ir kā starta signāls “Eiropas Sporta nedēļai”, kas uz sporta aktivitātēm aicinās no 23. līdz 30.septembrim, līdz ar to septembris Latvijā kļūst par sporta un kustību mēnesi. Ar “Eiropas Sporta nedēļas” aktivitātēm var iepazīties https://beactivelatvia.lv/