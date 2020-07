"Roma" nodrošina Eiropas līgas pamatturnīru; "Lazio" saglabā cerības uz otro vietu Itālijas A sērijā

"AS Roma" konkurenti uz piekto vietu un Eiropas līgas pamatturnīru "AC Milan" pēc "Sampdoria" sagraušanas viesos ar 4:1 (1:0) līdz punktam sadeldēja atpalicību no "AS Roma" un saglabāja cerības savas uzvaras un divu konkurentu neveiksmju gadījumā sasniegt mērķi.

"AC Milan" pēc "Sampdoria" sagraušanas viesos ar 4:1 (1:0) vēl uz brīdi saglabāja cerības uz dalību nākamās sezonas Eiropas līgas sacensībās, sākot ar grupu turnīru. Pašreizējā sestā vieta viņiem dos tiesības piedalīties Eiropas līgas kvalifikācijā.

Divus vārtus uzvarētāju labā 4. un 58. minūtē guva Zlatans Ibrahimovičs, pa vieniem - Hakans Čalhanoglu 52. un Rafaels Leau mača kompensācijas laika otrajā minūtē.

Mājiniekiem, kuriem 78.minūtē 11 metru soda sitienu nerealizēja Gonsalo Maroni, vienīgie vārti 87. minūtē Kristofera Askildsena kontā.

Tomēr "AS Roma" izmantoja jau pirmo iespēju, izbraukumā apspēlējot "Torino" ar 3:2 (2:1).

Pēc Alehandro Berengera precīza raidījuma mājinieki gan mača 14. minūtē izvirzījās vadībā, tomēr turpinājumā guva trīs vārtus un izpildīja uzdevumu ieņemt piekto vietu. Jau divas minūtes pēc Berengera ar gūtajiem vārtiem atbildēja Edins Džeko, bet 23. minūtē Kriss Smolings un 61. minūtē Amadū Diavara ar precīzu 11 metru soda sitienu viņam piebalsoja.

Neko mainīt nespēja arī 65. minūtē Vilfrīda Singo "gols", panākot vienu vārtu deficītu, - 2:3.

Zaudējumu čempiona kārtā cieta Turīnas "Juventus", kas izbraukumā ar 0:2 (0:2) piekāpās "Cagliari".

Vārtus guva Luka Galjano astotajā minūtē un Džovanni Simeone pirmā puslaika kompensācijas laika otrajā minūtē.

Vēl vienā spēlē Florences "Fiorentina" savā laukumā pieveica "Bologna" ar 4:0 (0:0).

Ar "hat-trick" Florences komandā izcēlās Federiko Kjeza, kurš viesu vārtus ieņēma 48., 54. un 89. minūtē, bet 74. minūtē vārtus kluba labā guva Nikola Milenkovičs.

Cīņā par otro vietu Itālijas A sērijā futbolā trešdien uzvaru 37. kārtas mačā svinēja Romas "Lazio", bet "Lecce" četras reizes samazināja atpalicību cīņā par palikšanu līgā.

Romas "Lazio" savā laukumā apspēlēja vienu no pastarīšiem "Brescia" ar 2:0 (1:0).

Vārtus Romas kluba labā mača 13. minūtē pēc Čiro Immobiles piespēles guva Hoakins Korrea, bet 83. minūtē abi samainījās lomām, Immobilem gūstot savus 35. vārtus sezonā un par četriem apsteidzot tuvāko sekotāju Krištianu Ronaldu no Turīnas "Juventus".

"Lazio" panāca trešajā vietā esošo "Atalanta", taču savstarpējās spēlēs labāki rezultāti ir Bergamo futbolistiem. Vēl punkts vairāk ir Milānas "Inter".

Svarīgu uzvaru cīņā par palikšanu A sērijā vēl vismaz uz gadu viesos izcīnīja "Lecce", kas ar 2:1 (1:1) pieveica "Udinese", kas jau nodrošinājusi vietu līgā arī nākamajai sezonai.

Mājinieki vadībā izvirzījās 36. minūtē, vārtus gūstot aizsargam Samiram. Uz to 40. minūtē ar realizētu 11 metru soda sitienu atbildēja Marko Mankozu, un uzvaras vārtus mača 81. minūtē iesita Džanluka Lapadula, krietni palielinot savas izredzes pirms pēdējās kārtas.

Vienīgajiem konkurentiem uz pēdējo izkrišanas vietu no līgas "Genoa" ir par punktu vairāk. "Lecce" nepieciešama vien uzvara, jo savstarpējos mačos labāk ir veicies dženoviešiem - 2:2 un 2:1.

Vēl divas spēles beidzās ar graujošu mājinieku pārsvaru. Lielāko uzvaru šajā kārtā svinēja "Sassuolo", kas pārspēja "Genoa" ar 5:0 (2:0).

Divi vārti Frančesko Kaputo kontā (66. un 77. minūtē), pa vieniem - Hamedam Traorem (26. minūtē), Domeniko Berardi (40. minūtē) un Džakomo Raspadori (74. minūtē).

"Sassuolo" ar 51 punktu pakāpās uz astoto vietu līgā, bet "Genoa" cīņā par vietas saglabāšanu līgā ir punktu priekšā "Lecce".

Vēl vienā cīņā "Verona" pieveica pēdējās vietas īpašnieci SPAL ar 3:0 (2:0) un ieņem devīto vietu, divus punktus atpaliekot no "Sassuolo".

Jau ziņots, ka cīņā par otro vietu Itālijas A sērijā futbolā otrdien pirmajās 37. kārtas spēlēs Milānas "Inter" pieveica "Napoli" ar 2:0 (1:0), bet Bergamo "Atalanta" Parmā pieveica "Parma" ar 2:1 (0:1).

Pēc 37 kārtām "Juventus" ir līdere ar 83 punktiem, par četriem mazāk ir "Inter", pieciem - Bergamo "Atalanta" un Romas "Lazio". 67 punktus iekrājusi "AS Roma", kamēr vadošo sešinieku ar 63 punktiem noslēdz "AC Milan", kurai ar 59 punktiem seko "Napoli".