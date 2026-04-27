Ilgi gaidītais jaunums beidzot optikās
Mūsdienu sievietes garderobe veidojas apzināti – kā līdzsvars starp komfortu, estētiku un ikdienas vajadzībām. Arvien lielāku lomu šajā izvēlē ieņem arī brilles, kas vairs nav tikai redzes korekcijas līdzeklis, bet kļūst par daļu no kopējā tēla un pašsajūtas.
Tieši šeit savu vietu ieņem Transitions® Color Touch™ lēcas – jaunums, ko daudzas sievietes ilgi gaidīja. Tās pielāgojas gaismai, vienlaikus saglabājot vieglu tonējumu arī iekštelpās. Tas nozīmē, ka brilles nepazūd, ienākot telpā, bet paliek redzams un pārdomāts aksesuārs visas dienas garumā.
Fotohromās lēcas kopumā kļūst tumšākas saulē un gaišākas iekštelpās, palīdzot pasargāt acis no spilgtas gaismas. Transitions® Color Touch™ šo tehnoloģiju papildina ar būtisku niansi – maigu, elegantu krāsu arī telpās. Salīdzinājumam, Transitions® GEN S™ lēcas vairāk fokusējas uz ātru pielāgošanos gaismai, savukārt Color Touch™papildus funkcionalitātei piedāvā arī izteiktu estētisko efektu – krāsu, kas ir klātesoša visas dienas garumā.
Šīs lēcas pieejamas divos risinājumos – Gradient un Washed. Gradient lēcām tonējums ir tumšāks augšdaļā un gaišāks apakšā, kas palīdz mazināt spilgtas gaismas ietekmi un vienlaikus saglabāt labu redzamību tuvumā. Savukārt Washedlēcas ir vienmērīgi ietonētas, radot vieglu, atturīgu un harmonisku kopskatu, kas īpaši labi iederas mūsdienīgā, minimālistiskā stilā.
Mūsdienās acis saskaras ar nepārtrauktu slodzi – no saules līdz ekrāniem. Transitions® Color Touch™ lēcas palīdz šo slodzi mazināt, pielāgojoties gaismai un nodrošinot UV aizsardzību, kā arī palīdzot filtrēt daļu zilvioletās gaismas. Tas uzlabo redzes komfortu un ļauj acīm vieglāk pielāgoties dažādiem apgaismojuma apstākļiem visas dienas laikā.
Papildus tam vieglais tonējums sniedz arī estētisku ieguvumu – tas vizuāli mīkstina sejas vaibstus, padara mazāk pamanāmas noguruma pazīmes un ļauj saglabāt dabisku, nepārslogotu tēlu. Rezultātā brilles kļūst par galveno akcentu, kas vienlaikus ir gan praktisks, gan vizuāli pievilcīgs.
Transitions® Color Touch™ lēcas iezīmē jaunu virzienu optikā – tās apvieno tehnoloģiju ar stilu, ļaujot justies pārliecināti jebkurā situācijā. Jaunums jau pieejams optikas salonos „Fielmann”.