"Cilvēki domā, ka esam pretīgi" - māte un dēls ignorē sabiedrības nosodījumu
Atkal satikšanās brīdim bija jākļūst par emocionālu mirkli abu dzīvē, tomēr Bena Forda un viņa bioloģiskās mātes Kimas Vestas stāsts ieguva tādu pavērsienu, kas sabiedrību atstāja bez vārdiem. Tā nav ierasta pieredze, kurā atjaunota saikne, bet gan stāsts par aizliegtu mīlestību, kas iznīcināja laulību.
Stāsts sākās pirms daudziem gadiem, kad toreiz 19 gadus vecā Kima Kalifornijā piedzemdēja dēlu. Tā kā tbrīd viņa koncentrējās uz mācībām, nedēļu pēc dzemdībām viņa atdeva savu bērnu adopcijai un atgriezās Apvienotajā Karalistē.
Pagāja 30 gadi, pirms viņas dēls Bens 2013. gadā nolēma noskaidrot savu izcelsmi un atrast bioloģisko māti, vēsta "Mirror".
No emocionālas tikšanās līdz romānam
Sākotnēji viņu saziņa aprobežojās ar telefona zvaniem un ziņojumiem, taču drīz vien viņi vienojās tikties personīgi. Tas, kas bija paredzēts kļūt par emocionālu mātes un dēla satikšanos, negaidīti pārvērtās par kaut ko citu. Vēlāk Bens atzina, ka viņa jūtas pret māti bija tik spēcīgas, ka viņš vairs nespēja dzīvot kopā ar savu sievu Viktoriju.
Kim West gave birth to her son Ben Ford when she was a 19-year-old student, studying in California #DailyExpress https://t.co/CsUL6sZpCr pic.twitter.com/jpjS4ugqxs— Daily Express (@Daily_Express) February 2, 2026
Māte, Kima, arī neslēpa savas jūtas. "Viktorija bija draudzīga, bet es nevarēju ar viņu sadraudzēties. Es jutu arvien lielāku greizsirdību un konkurenci, kad Bens pieskārās viņai," atklāti atcerējās sieviete.
Ne incests, bet ģenētiska pievilkšanās
Pēc atzīšanās par krāpšanu Bens atstāja sievu un pārcēlās pie mātes Mičiganā. Viņu attiecības izraisīja spēcīgu sabiedrības sašutumu, jo incests lielākajā daļā valstu tiek uzskatīts par noziegumu. Tomēr pārim ir savs skaidrojums – viņi savas jūtas dēvē par ģenētisku seksuālu pievilkšanos (Genetic Sexual Attraction, GSA).
Tas ir fenomens, kas var rasties starp bioloģiskiem radiniekiem, kas sastapušies pieauguša vecumā un kam ir augsta ģenētiskā līdzība, bet nav kopīgas audzināšanas pieredzes.
"Es zinu, ka cilvēki saka, ka mēs esam pretīgi un mums jāsavalda savas jūtas, bet kad mīlestība ir tik spēcīga, ka tu esi gatavs atteikties no visa, tev ir jāaizstāv tās," pārliecināti sacīja Kima.
Plāni par laulību un bērniem
Drīz vien pāris paziņoja par nodomu apprecēties un pat apsprieda iespēju dzemdēt kopīgus bērnus, apsverot iespēju izmantot aizstājējmātes pakalpojumus, lai samazinātu augstos ģenētiskos riskus.
Pašlaik Kima un Bens izvēlējušies dzīvot tālu prom no sabiedrības nosodošajiemskatieniem, un nav zināms, vai viņu satriecošās attiecības turpinās un vai likums nav iejaucies viņu plānos.