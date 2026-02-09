Vai tavā uzvedībā ir vardarbības pazīmes? Izstrādāts tests, kas palīdz saprast, vai nepārkāp robežas
Lai veicinātu sabiedrības izpratni par to, kā atšķiras veselīga savu vajadzību paušana no vardarbīgas uzvedības, krīzes un konsultāciju centrs “Skalbes” sadarbībā ar Labklājības ministriju izstrādājis anonīmu tiešsaistes testu “Drošība ģimenē sākas ar izvēli”.
Tā aizpildīšana aicinās ielūkoties savā ikdienas komunikācijā ar tuviniekiem, pamanīt iespējamas vardarbīgas uzvedības pazīmes un spert soļus, lai to pārtrauktu un meklētu atbalstu. Tests pieejams “Skalbes” mājaslapā, un to var aizpildīt jebkurš, saņemot arī atgriezenisko saiti par sniegtajām atbildēm: https://www.skalbes.lv/attiecibu-tests/.
Tests izstrādāts kā daļa no vardarbības prevences tālruņa līnijas “Nedari pāri, izvēlies piezvanīt!” (22045225), kas darbojas visā Latvijā kopš pagājušā gada pavasara. Tālruni aicināti izmantot cilvēki, kuri izjūt grūtības vadīt savas emocijas, saskata izaicinājumus savā uzvedībā vai jūt, ka pastāv risks veikt fizisku, emocionālu vai cita veida vardarbību.
Deviņu mēnešu laikā tālruņa līnija ir veiksmīgi darbojusies, sniedzot operatīvu atbalstu un iespēju laikus pārdomāt savu rīcību. Papildus izveidots jauns tests “Drošība ģimenē sākas ar izvēli”, kas ļauj cilvēkiem vēl pirms zvana izvērtēt savu uzvedību, pamanīt iespējamās problemātiskās rīcības un saprast, vai nepieciešama palīdzība. Vienlaikus tests veicina pašrefleksiju un kopumā izglīto sabiedrību par vardarbības novēršanas iespējām. Testa jautājumus veidojuši “Skalbes” speciālisti – centra psihologi, sociālie darbinieki un krīžu konsultanti.
Atbildot uz jautājumiem testā, ir iespējams pārbaudīt, vai neīsteno kādu no vardarbības formām. Tās ir dažādas, taču visas rada nopietnas sekas. Fiziskā vardarbība, ko sabiedrība atpazīst visvieglāk, var izpausties kā sišana, grūstīšana, spērieni vai citas darbības, kas atstāj ne tikai acīmredzamus ievainojumus, bet arī ilgstošas bailes un nedrošības sajūtu vardarbībā cietušajam. Emocionālā vardarbība, lai gan mazāk redzama, grauj tikpat smagi – tā ietver balss pacelšanu, kontroli, pazemošanu, draudus, regulāru kritizēšanu vai ignorēšanu, kas pakāpeniski negatīvi ietekmē cilvēka pašvērtējumu un mazina uzticību attiecībās. Savukārt ekonomiskā vardarbība izpaužas kā kontrole pār ģimenes finansēm, ierobežojot piekļuvi naudas līdzekļiem, aizliedzot strādāt vai radot pilnīgu atkarību no līdzcilvēka. Visas šīs vardarbības formas veido neveselīgu vidi ģimenē, kurā nav iespējamas uzticības pilnas attiecības.
“Testa mērķis ir veicināt cilvēku spēju reflektēt par savu ikdienu un apzināties dažādas vardarbības formas – emocionālo, fizisko un ekonomisko –, un tas ir paredzēts plašai auditorijai. Daudzi no mums pat neaizdomājas, kā mūsu ikdienas komunikācija vai rīcības ietekmē tuvinieku labsajūtu. Mums neienāk prātā, ka, iespējams, neapzinoties īstenojam kādu no vardarbības formām. Līdz ar to tests kalpo gan kā pašizvērtējuma rīks, gan kā preventīvs instruments ikvienam, kurš vēlas apzināt savu uzvedību un pieņemt apdomātus lēmumus ģimenes attiecībās,” norāda “Skalbes” sertificētā klīniskā un veselības psiholoģe Kristīne Millere, kura ir viena no testa izstrādātājām.
Šīs iniciatīvas mērķis ir mazināt vardarbību jau tās saknē, savlaicīgi sniedzot atbalstu, nevis reaģējot tikai uz jau notikušu vardarbību. Balstoties Lielbritānijas “Respect Phoneline” un Francijas “FNACAV” pieredzē, Latvijā izveidota prevences tālruņa līnija vardarbības veicējiem un cilvēkiem, kas saskata izaicinājumus savā uzvedībā, kā arī papildus radīts anonīms pašnovērtējuma tests, reaģējot uz to, ka vardarbība ģimenē un partnerattiecībās Latvijā joprojām nereti tiek normalizēta. Tieši prevences mehānismi ilgtermiņā spēj pasargāt sabiedrību no vardarbības, samazinot gan noziegumu, gan cietušo skaitu, jo mērķtiecīgs atbalsts, sekmējot attieksmes un uzvedības maiņu, palīdz risināt problēmas cēloni, vēl pirms tā pāraug vardarbībā.