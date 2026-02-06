Kāpēc “piedošana” nepalīdz asinsspiedienam, sirdij un asinsvadiem?
“Padomdevēji” saka: "Asinsspiediens ceļas, jo turat sevī dusmas..." vai "Mazāk konfliktējiet, tad asinsvadi būs veseli".
Jūs esat neizpratnē: “Bet es taču neesmu dusmīgs! Es no rīta pamostos mierīgs, bet spiediens jau ir augšā. Un kurā ģimenē tad nav strīdu? Kaimiņiene katru dienu strīdas ar vīru, bet ir vesela.”
Un Jūsu neizpratne ir pamatota. Arī Dziednieki Pēteris un Andželīna Antoni saka: neticiet šiem pop-psihosomatikas mītiem.
Tā ir cilvēku vainošana bez reāla pamata. Sirds un asinsvadi cieš nevis no domām par radiem, bet gan no tā, ka nervu sistēma strādā ar hronisku pārslodzi.
Rezultātā: dzīvības spēka izsīkums
Skaidrojums ir vienkāršs: jebkurš pārdzīvojums tērē Jūsu dzīvības spēku.
- Tās bezmiega naktis, uztraucoties par bērniem;
- Tās sāpes, ko jūtat, redzot tuvinieka ciešanas;
- Tā ikdienas atbildības nasta, ko nesat vieni paši.
Dziednieki šo procesu redz caur Psiho-Neiro-Imunoloģijas prizmu: katru reizi, kad Jūs pārdzīvojat, veģetatīvā nervu sistēma saspringst un sašaurina asinsvadus. Ķermenis gatavs aizstāvēties. Lai asinsvadi atvērtos, organismam jāpārslēdzas uz miera režīmu.
Un tieši šeit slēpjas problēma, jo pārslēgšanās prasa milzu enerģiju.
4 pazīmes, ka asinsvadi ir "enerģijas badā"
Kā Jūs izjūtat enerģijas trūkumu?
- Asinsspiediens: Sirdij jāpumpē asinis caur sašaurinātām "caurulēm". Spiediens ceļas nevis no dusmām, bet no milzīgās sašaurināto asinsvadu pretestības.
- Sirds ritms: Sirds "raustās" (pārsitieni), jo ir enerģētiskā badā.
- Galva: Smalkie kapilāri ir saspiesti. Smadzenēm trūkst skābekļa. Rezultātā – reiboņi, smagums, džinkstoņa ausīs, atmiņas pasliktināšanās.
- Iekaisums: Tur, kur asinis neplūst brīvi, sākas iekaisuma process.
Jūsu spēki ir izsīkuši
Ja gadiem ilgi esat atdevuši sevi citiem un dzīvojuši hroniskā spriedzē, Jūsu nervu sistēma ir iztērējusi resursus, kas uzturētu Jūs "gatavībā". Tai vienkārši vairs nav spēka, lai atslābtu.
Asinsvadi paliek spazmā, un augstais asinsspiediens nekrīt.
Ne tāpēc, ka Jūs negribat nomierināties. Tāpēc, ka Jums nav spēka nomierināties.
"Piedošana" vai "pozitīva domāšana" nedarbojas. Jūs varat piedot kaut visai pasaulei, bet, ja nervu sistēmai nav spēka, tā fiziski nespēj atlaist asinsvadu spazmas.
Tas nav "vecums". Tā ir enerģijas noplūde
Valda uzskats: "Tie ir gadi, un asinsvadi kļuvuši trausli." Dziednieki Pēteris un Andželīna Antoni iebilst: "Nav taisnība! Visbiežāk tas ir hronisks enerģijas trūkums."
Jūsu ķermenis ir iztērējis visu enerģiju, turot sevi "sasprindzinājuma korsetē". Imūnsistēmai vairs nav spēka "remontēt" asinsvadu sieniņas, un tās kļuvušas trauslas.
Kā nervu sistēma ietekmē asinsvadus
Ja zemapziņā nav izslēgts trauksmes signāls, Jūsu nervu sistēma atkal "aizžņaudz" asinsvadus.
Dziednieki Pēteris un Andželīna Antoni strādā ar cēloni – ar pašu problēmas sakni. Viņu metode dod dziļu, sakrālu mieru.
Meistaru Dubultā Spēka iedarbība
Dziednieki rada vienotu, blīvu enerģētisko lauku, kas iedarbojas divos līmeņos:
- Atlaišana: Dziednieku spēks rada tik intensīvu drošības sajūtu, ka ķermenis beidzot saņem signālu "Briesmas ir garām – var atslābināties". Žņaugs, kas gadiem bija savilkts ap Jūsu sirdi, lēnām atveras. Spazmas atlaižas, spiediens normalizējas.
- Enerģētiskā tīrīšana: Kad enerģija plūst brīvi, arī asinis uz smadzenēm un sirdi plūst brīvi. Galva kļūst viegla un skaidra, sirds atgūst dabisko ritmu.
Galvenais enerģijas atjaunošanas darbs notiek nodarbībās, meistaru vadībā. Nekādu mājasdarbu un sarežģītu vingrojumu. Jau kursa laikā sajūtams atvieglojums un spēka pieplūdums.
Par iespēju saņemt palīdzību klātienes kursā “Divu dziednieku spēka laukā”: https://antonuprakse.lv/
Šī ir veselības atbalsta sistēma un tā neaizstāj medicīnisko aprūpi.