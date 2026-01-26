"Atlicis dzīvot tikai dažas stundas!" Jaunās māmiņas noslēpumainā slimība izrādās viņas vīra roku darbs
Kad 25 gadus vecā Hanna Petija no Amerikas štata Alabamas pēc vairāku mēnešu sliktas pašsajūtas nonāca slimnīcā, ārsti viņai paziņoja skarbo patiesību: viņai atlicis dzīvot tikai dažas stundas.
Divu bērnu māte Hanna Petija pusgadu jutusies slikti, un pēdējo nedēļu pavadījusi gultā. Viņas veselības stāvoklis bija tik slikts, ka viņa nevarēja piedalīties savas meitas Greisijas otrajā dzimšanas dienā.
Kamēr jaunās sievietes veselība pasliktinājās, viņas vīrs, 35 gadus vecais manuālais terapeits Braiens Mens, šķita ārkārtīgi gādīgs. "Kad es saslimu, viņš izturējās pret mani ļoti laipni," atcerējās Hanna.
Šokējošā diagnoze
2022. gada 18. janvārī Hanna piezvanīja savai mātei, jo sajuta, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā. Māte, Nikola Petija, atcerējās par meitas stāvokli intervijā CBS programmai "48 Hours": "Viņa bija vienkārši āda un kauli. Man teica, ka tad, kad viņa tika nogādāta slimnīcā, viņa faktiski mira no bada. Ārsti teica, ka viņai atlicis dzīvot tikai dažas stundas."
Slimnīcā Hannai sākās krampji, un ārsti nolēma viņu ievest mākslīgā komā, lai novērstu šķidruma uzkrāšanos smadzenēs un veiktu papildu izmeklējumus. Pēc astoņām dienām atklājās patiesība: viņas organismā bija milzīgs daudzums svina.
"Viņi teica, ka viņas resnā zarna bija gandrīz pilnībā piepildīta ar svinu," izskaidroja Nikola. "Vēderā nebija vietas nekam citam. Tas bija pilnībā piepildīts ar svinu, un arī viņas kaulos bija svins."
Svins ir ārkārtīgi toksisks smagais metāls, kam nav nekāda noderīga funkcija cilvēka ķermenī. Svins var nonākt organismā, ieelpojot svina putekļus vai dūmus, ar piesārņotu ūdeni, norijot vai saskaroties ar to. Svins nešķīst ūdenī un nodara nopietnus bojājumus organismam.
Svins ir "viltīga" inde, jo tas uzkrājas organismā (kaulos, zobos, mīkstajos audos), un tā simptomi var neparādīties uzreiz.
Lielākā svina bīstamība ir tā, ka organisms kļūdaini pieņem to par kalciju, dzelzi vai cinku. Svins aizvieto šos svarīgos minerālus enzīmos un šūnu vielmaiņā. Kad svins aizvieto kalciju, piemēram, signālos, kas notiek smadzenēs, nervu saites tiek pārtrauktas vai sāk darboties nepareizi.
Pieaugušajiem saindēšanās ar svinu var novest pie atmiņas zuduma, grūtībām koncentrēties, depresijas, uzbudināmības un perifērās neirotiskās slimības (tirpšana, nejutīgums vai vājums rokās un kājās).
Svins nomāc hemoglobīna veidošanos asinīs. Hemoglobīns ir olbaltumviela, kas transportē skābekli uz orgāniem. Tā rezultātā rodas anēmija, kuras simptomi ir pastāvīga nogurums, vājums un ādas bālums.
Ilgstoša svina iedarbība izraisa hronisku nieru bojājumu, kas var novest pie nieru mazspējas. Tas arī paaugstina urīnskābes līmeni, kas var izraisīt podagru.
Viens no galvenajiem svina saindēšanās simptomiem ir hipertensija. Svins padara asinsvadus stingrākus un traucē nieru darbību, kas regulē asinsspiedienu, tādējādi palielinot infarkta un insulta risku. Akūtās saindēšanās gadījumā rodas stipras sāpes vēderā, aizcietējums, nelabums un vemšana.
Noslēpumainie vitamīni
Ārsti bija pārliecināti, ka Hanna nevarēja nejauši norīt tik lielu svina daudzumu, un drīz sākās apsūdzības par mēģinājumu nogalināt viņu vismīļākajiem cilvēkiem – mātei un vīram.
Izmeklēšanas laikā tika atklāts, ka Braians deva sievai viltotas pārtikas piedevas. Tāpat kļuva zināms, ka vīrs bija noformējis vairākas dzīvības apdrošināšanas polises uz viņas vārda, vēl kad viņi tikai sāka satikties.
Kamēr Hanna cīnījās par dzīvību slimnīcā, Braians centās noformēt vēl citas polises. Ja Hanna būtu mirusi, vīrs būtu saņēmis apmēram 3,5 miljonus eiro.
Galīgie pierādījumi tika iegūti ar būvnieka Denija Hila palīdzību, kuru Braians lūdza savā manuālās terapijas kabinetā uzbūvēt jaunu rentgena kabinetu, izmantojot mīkstos svina ruļļus. Saskaņā ar būvnieka teikto, Braians atteicās no pakalpojuma, lai utilizētu atlikušo svinu, sakot, ka viņš to izdarīs pats.
Hanna atcerējās vienu no naktīm mājās: "Es atceros, kā vakaros gulēju gultā, man bija ļoti sāpīgi, man bija slikta dūša, un Braians teica: "Es noliku tavus vitamīnus uz naktsgaldiņa. Tev tie jāņem." Bet es atbildēju, ka šodien vienkārši nespēšu neko ielikt mutē." Hanna stāstīja, ka pēc tam vīrs kļuva ļoti dusmīgs un pieprasīja: "Tev tie jāņem!"
Jauna dzīve pēc šausmu murga
Tiesas procesā, kas notika 2025. gada augustā, Braians Mans tika atzīts par vainīgu mēģinājumā nogalināt savu sievu un bērnu māti un tika notiesāts ar mūža ieslodzījumu. Vīrs noliedza savu vainu un saindēšanā apsūdzēja Hannas māti, ko gan meita, gan māte noliedz.
Lai gan bija bažas, ka smaga saindēšanās atstās Hannai neatgriezeniskas sekas un viņa, iespējams, nekad vairs nevarēs runāt, cietusī pilnībā atveseļojās. Šodien viņa rūpējas par saviem diviem bērniem un strādā par skolotāju. Viņa dzīvo kopā ar bērniem viņu bijušajā kopīgajā mājā, kuru pilnībā renovēja un iekārtoja no jauna, lai atstātu pagātni aiz muguras.