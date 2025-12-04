Drīzumā Austrālijā daudzi pusaudži zaudēs piekļuvi populārākajiem sociālajiem tīkliem
ASV tehnoloģiju uzņēmums "Meta" Austrālijā ceturtdien sāka liegt 16 gadu vecumu nesasniegušajiem pusaudžiem piekļuvi savām platformām "Instagram", "Threads" un "Facebook".
Austrālija ir pasaulē pirmā valsts, kur aizliegts bērniem līdz 16 gadu vecumam izmantot sociālos tīklus.
Aizliegums stāsies spēkā 10. decembrī, un likums noteic, ka tādām sociālās saziņas platformām kā "Facebook", "Instagram" un "TikTok" līdz šim datumam ir jādzēš vai jābloķē 16 gadu vecumu nesasniegušu lietotāju konti.
Ja platformas neveiks "saprātīgus pasākumus" aizlieguma izpildei, tām draud 49,5 miljonu Austrālijas dolāru (28 miljoni eiro) liels naudassods.
"Lai gan mēs cītīgi strādājam, lai līdz 10. decembrim dzēstu visus lietotājus, kas, mūsuprāt, ir jaunāki par 16 gadiem, likuma ievērošana būs nepārtraukts un daudzslāņains process," paziņoja "Meta".
16 gadu vecumu nesasnieguši lietotāji joprojām var saglabāt un lejupielādēt savu tiešsaistes vēsturi, norādīja kompānijas pārstāvis.
"Pirms 16 gadu vecuma sasniegšanas mēs jums paziņosim, ka drīz varēsiet atgūt piekļuvi šīm platformām, un jūsu saturs tiks atjaunots tieši tāds, kādu jūs to atstājāt," viņš piebilda.
"Meta" paziņoja, ka ir apņēmusies ievērot Austrālijas likumu, taču aicināja atbildību par vecuma pārbaudi uzlikt nevis sociālo tīklu platformām, bet gan lietotņu veikaliem.
"Valdībai būtu jāpieprasa lietotņu veikaliem pārbaudīt vecumu un saņemt vecāku apstiprinājumu ikreiz, kad pusaudži, kas jaunāki par 16 gadiem, lejupielādē lietotnes, tādējādi novēršot nepieciešamību pusaudžiem vairākkārt apliecināt savu vecumu dažādās lietotnēs," sacīja "Meta" pārstāvis.
Arī video platforma "YouTube" kritizē sociālo tīklu aizliegumu un apgalvo, ka jaunais likums samazināšot Austrālijas jauniešu drošību, jo 16 gadu vecumu nesasniegušie jaunieši joprojām varēs apmeklēt tīmekļa vietni bez konta, bet zaudēs "YouTube" funkcijas, cita starpā arī drošības filtrus.
Taču valdība norādījusi, ka šis arguments ir absurds.
Sakaru ministre Anika Velsa norādīja, ka "YouTube" pats atzīst, ka tas nav drošs un viņu vietnē ir saturs, kas nav piemērots lietotājiem ar vecuma ierobežojumiem. Viņa uzsvēra, ka tā ir paša "YouTube" problēma, kas pašiem arī jārisina.
Austrālija ir līdere globālajos centienos novērst interneta radīto kaitējumu, taču pašreizējie tiesību akti nepiedāvā teju nekādu informāciju par to, kā aizliegums tiks īstenots.
Kritiķi pauduši bažas, ka likums neļaus pusaudžiem veidot tiešsaistes sociālos tīklus un liks meklēt vietas tiešsaistē, lai socializētos neregulētā veidā, kas varētu vēl vairāk kaitēt viņu labklājībai.
Vienlaikus regulatori visā pasaulē cenšas atrast veidu, kā cīnīties pret sociālo tīklu radītajiem draudiem, un vērojama liela interese, cik iedarbīgi būs Austrālijas plašie ierobežojumi.