Kā atpazīt narcisu? Pietiek ar vienu jautājumu, apgalvo psiholoģe
Vācu-kanādiešu tiesu medicīnas psiholoģe un pētniece Dr. Džūlija Šova, kas pazīstama ar saviem pētījumiem par viltus atmiņām un atmiņu ilūzijām, uzskata, ka narcisus var identificēt, neprasot desmitiem testu vai plašas intervijas. Pietiek ar vienu jautājumu.
Dr. Džūlija Šova atzīst, ka tas ir viens no viņas iecienītākajiem psiholoģiskajiem atklājumiem, un piebilst, ka tas ir vienkāršs, bet drošs veids, kā uzzināt, kāds cilvēks jūs patiesībā esat.
Pētniece norāda, ka vārds "narciss" pēdējos gados ir kļuvis par sava veida modes vārdu - tas bieži lietots vieglprātīgi un nepiemērotā kontekstā. Psiholoģijā termins "narcisms" attiecas uz nopietniem personības traucējumiem, kas saistīti ar patoloģiski augstu pašapziņu un nepamatotām prasībām pret sevi un citiem. "Cilvēkiem šis vārds ļoti patīk," saka Dr. Šovas kolēģe un "Murder in Mind" vadītāja Kerija Deinsa. "Mēs dzirdam tādas frāzes kā: manai mātei ir narcisma iezīmes, mans bijušais ir narciss. Sieviešu sarunu šovos bijušos laulātos dāmas bieži sauc par narcisiem." Dr. Šova atgādina, ka narcistiski personības traucējumi ir nopietns garīgās veselības stāvoklis, kam raksturīga pārmērīga pašapziņa, nepieciešamība tikt apbrīnotam un empātijas trūkums. Tomēr atsevišķas egocentriskas domas vai brīži, kad cilvēks jūtas pašpārliecināts, nenozīmē, ka viņš ir narciss.
Viens jautājums, kas pasaka visu
Dr. Šova prezentēja pētījumu, kurā pētnieki izveidoja tā saukto "vienas vienības narcisma skalu". Visbiežāk diagnozei tiek izmantotas garas anketas, taču pētnieki ir atklājuši, ka pat viens jautājums ir tikpat precīzs kā desmit jautājumu kopums. Un šis jautājums ir: "Vai tu esi narciss?". Pēc viņas teiktā, narcisi neslēpj savu dabu - viņi ar to lepojas. "Ja tu jautā narcisam, vai tu esi narciss, tad atbilde parasti būs: "Jā, bet es esmu labāks par lielāko daļu citu cilvēku..."
"Tu domā, ka esi labāks, nekā patiesībā esi. Tieši šāda veida domāšana par savu unikalitāti, pārākumu un īpašiem noteikumiem, kas attiecas tikai uz tevi, atklāj tevi kā narcisu," saka Šova. "Tā ir pārspīlēta ticība savai vērtībai. Reālistiska pašapziņa ir veselīga. Bet narcisms ir pārliecība, ka esi varenāks un labāks, nekā patiesībā esi.”
Eksperte: nelietojiet diagnozi vieglprātīgi!
Dr. Šova brīdina, ka populārajā kultūrā arvien biežāk tiek nepareizi lietoti garīgās veselības termini. „Mums jābūt uzmanīgiem, lai par narcisu nesauktu kādu, kurš ir vienkārši pašpārliecināts. Ja mēs šo terminu lietosim kā pagadās, mēs novērsīsim uzmanību no tiem, kuriem patiesībā ir šie traucējumi,” viņa saka. Jautāta, vai pasaules politiskie līderi un uzņēmumu vadītāji bieži ir narcisi, Dr. Šova atbild ar smaidu: „Tā patiešām ir. Tas ir viss, ko varu teikt par šo tēmu.”