Psiholoģe atklāj trīs frāzes, ko narcisi mēdz lietot strīdos - vai atpazīsti, ka arī tavs partneris šo saka?
Lielākā daļa no mums strīda laikā savam partnerim saka briesmīgas lietas, pat ja to nedomājam nopietni. Tomēr psihologi brīdina - aizskaroši vārdi, ko mīļotais cilvēks izrunā dusmu brīdī, var atklāt nepatīkamu personības iezīmi.
Pēc ekspertu domām, ir trīs frāzes, kas strīda laikā var liecināt par narcistisku personību. Šāda veida personību raksturo tādas īpašības kā paaugstināta pašapziņa, vajadzība pēc nemitīgas apbrīnas, pārliecība, ka citi ir mazvērtīgāki, un empātijas trūkums pret citiem, raksta Daily Mail.
Tiek uzskatīts, ka tiem cilvēkiem, kuru partnerim ir narcistiskas iezīmes, ir lielāks risks saslimt ar garīgās veselības traucējumiem emocionāli vardarbīgu attiecību dēļ. Erina Leonarda, psihoterapeite no Indiānas, uzskata, ka tiem, kas bieži dzird šīs šķietami "nevainīgās" frāzes no saviem partneriem, vajadzētu "padomāt par izejas plānu" un šīs attiecības izbeigt, lai pasargātu sevi no toksiskām attiecībām.
"Mēģinājums dikutēt un sākt risināt problēmu ar narcistisku partneri var būt sāpīgs," viņa raksta vietnē Psychology Today. "Ļoti iespējams, ka tas novedīs pie nejauka strīda, kas reti ir produktīvs."
Trīs bieži sastopamas frāzes, ko narcisi šādās situācijās lieto, pēc viņas teiktā, var šķist nevainīgas, taču patiesībā ir “ļoti manipulatīvas”. Pirmā, no kuras jāuzmanās, ir: “Man žēl, ka tu tā jūties.”
“Tā vietā, lai mēģinātu iejusties tavā situācijā un saprast tavas jūtas, tavs partneris nekavējoties tās noraida un apzīmē kā tavu problēmu,” raksta Leonarda. Viņa šo frāzi raksturo kā “empātijas trūkuma paraugdemonstrējumu": “Viņiem nerūp mēģināt saprast, kā tu jūties vai no kurienes rodas tavas emocijas.” Empātiskākas atbildes ietvertu tādas frāzes kā “Es nezinu, kāpēc tu esi satraukusies, bet es vēlos saprast” vai jebkuru citu apgalvojumu, kas “respektē tavas jūtas, pat ja tavs partneris nepiekrīt viedoklim”.
Otra brīdinājuma zīme ir tad, kad partneris nekavējoties vaino tevi konfliktā, atsaucoties uz tavām “dusmu problēmām”. "Negodīgs uzbrukums, kad tu nebiji vainīgs, var radīt ļoti nepatīkamu sajūtu. Šādā situācijā ir dabiski justies dusmīgam. Tomēr narciss bieži to izmantos un apsūdzēs tevi “nekontrolējamībā”. Patiesībā viņš pats var būt dusmīgs. Visbeidzot, pievērs uzmanību frāzei “tu visu sabojāji”. Tas varētu būt narcistiska partnera mēģinājums radīt vainas apziņu. Viņš var arī atteikties ar tevi runāt vai rīkoties tā, it kā būtu “līdz nāvei apvainots”. “Jebkurā gadījumā narcisi liek tev saprast, ka tev nav atļauts būt citās domās, paust savu viedokli vai paust tādas emocijas, kas viņiem nepatīk vai nav ērtas,” viņa skaidro. Leonarda piebilst, ka, saskaroties ar šādām reakcijām, atceries, ka problēmu apspriešana attiecībās ir būtiska, lai saglabātu uzticību un tuvību: “Ja tevi sodīs par mēģinājumu atrisināt problēmu, iespējams, ka tavs partneris nemaz nespēj atrisināt šo konfliktu.”