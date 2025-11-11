Dzīvo kopā jau gadiem, bet aizvien "tikai draudzene". Populārākie iemesli, kāpēc vīrieši nevēlas precēties
Ir situācijas, kad pāri izvēlas būt kopā – veidot ģimeni, radīt bērnus, bet neprecēties. Un modelim nav ne vainas, ja vien ar to apmierināti ir abi. Reizēm pret kāzām kategoriski iebilst dāmas. Taču šoreiz parunāsim par to, kāpēc precēt savas mīļotās nevēlas vīrieši.
Neveiksmīga iepriekšējo laulību pieredze
Vīrieši, kas reiz jau ir bijuši precēti, baidās, ka laulība atkal var izrādīties tikpat neveiksmīga kā iepriekšējā. Kaut arī, protams, ka ne jau laulības fakts kā tāds iespaido attiecību kvalitāti, psiholoģiski laulība šiem vīriešiem vēl aizvien saistās ar ko negatīvu.
Nevēlēšanās uzņemties nopietnas saistības
Viens no populārākajiem iemesliem, kāpēc vīrieši nevēlas precēties. Lai gan, protams, arī kopdzīve bez laulības uzliek saistības, dzīve šķiet vienkāršāka neprecoties.
Finansiālas problēmas
Protams, ka nav nekādu problēmu vienkārši aiziet uz dzimtsarakstu nodaļu un ‘’sarakstīties’’. Nekādus dižos finansiālos ieguldījumus tas neprasa. Bet ir vīrieši, kuri negrib atzīt, ka šobrīd nespēj savai mīļotajai sagādāt princeses cienīgas kāzas. Mazas kāzas vienkārši līdz sirds dziļumiem aizskartu viņu pašlepnumu.
Nav pārliecības, ka partnere ir īstā un vienīgā
Virietim varbūt ar šo sievieti ir ērti dzīvot kopā. Ir izveidojies pieradums. Pat ir kaut kādas jūtas, taču viņam nav tās sajūtas, ka šo dāmu vajadzētu vest pie altāra.
Bailes no svinīgām ceremonijām
It kā jau izklausās smieklīgi, tomēr ir vīrieši, kuri pat savu vidusskolas izlaidumu atceras kā ļaunāko murgu. Protams, ir cerības, ka lielas mīlas vārdā šī tipa vīrieši arī varētu saņemties. Bet tās noteikti nebūs lielas kāzas. Tas šiem vīriešiem liktos lielākais dzīves murgs.
Princips, ka papīram nav nekādas nozīmes
Jā, vīrieši mēdz būt uzticīgi saviem principiem. Arī tad, ja savu sievieti mīl vairāk par visu pasaulē.