Par precētu dāmu kļuvusi dziedātāja Katrīna Gupalo...

Laulības ostā iestūrējuši mūziķi Katrīna Gupalo un Edgars Vilcāns.
Par priecīgo dzīves notikumu dziedātāja izziņojusi soctīklā "Instagram", norādot, ka nu viņu var dēvēt par "Misis Gupalo".

Aizpērn pēc deviņu gadu ilgām attiecībām izjuka Gupalo un pianista Andreja Osokina kopdzīve. Un vietu pie Katrīnas sāniem ieņēma cits mūziķis - Edgars Vilcāns, par Gupalo astoņus gadus jaunāks. Abi iepazinās, sākot sadarboties pie UKrainas atbalsta dziesmas "Resistance". Gupalo tēvs ir ukrainis, bet Vilcāns ir dzimis Kijivā un pēc Krievijas sāktā kara pārcēlās uz Latviju.

