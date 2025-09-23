Leonarda Ķestere samulsina ar ziņu, ka apprecējusies. "Pa kuru laiku?" brīnās pat dēls
Pasniedzēja, aktrise un producente Leonarda Ķestere savus sekotājus soctīklos pārsteigusi ar vēsti, ka apprecējusies. "Pa kuru laiku?" pārsteigts ir pat viņas dēls.
Leonarda Ķestere šodien, 23. septembrī, soctīklā "Facebook" ievietoja ziņu, ka "ir apprecējusies". Daudzi desmiti patīk atzīmju un sirsniņu, vairāk nekā 80 komentāru -- Leonardu metās sveikt paziņas, draugi un talanta cienītāji. Taču par to, kā viņai izdevies noslēpumā paturēt gan jaunas attiecības, gan vēl jo vairāk kāzas, pārsteigts bija pat viņas dēls Pauls Ķesteris, kas savu izbrīnu pauda arī publiski: "Pa kuru laiku?".
Pa šo laiku Leonarda jau ierakstu no "Facebook" izņēmusi, liekot saprast, ka, visticamāk, kļūdījusies, atjaunojot informāciju par sevi. No šodienas ierakstiem palicis vien vēstījums, ka viņa nupat sākusi darbu Turaidas muzejrezervātā kā komunikāciju un attīstības vadītāja. Ar šo notikumu gan viņu sveic krietni mazāks ļaužu loks.