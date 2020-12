Lai mati aug griezdamies! Kāds ir pareizais uzturs, ieteicamie matu kopšanas produkti, un cik tie maksā

Attīrīšana

Arī galvas ādai ir nepieciešama spēcīgāka attīrīšana, gluži tāpat kā sejai un ķermenim. Tāpēc viena no aktuālākajām matu kopšanas tendencēm ir pīlings, ko veic ne biežāk kā reizi nedēļā, izmantojot specializētus produktus. Tādā veidā galvas āda tiek atbrīvota no netīrumiem, liekās tauku sebuma kārtas, kā arī matu kosmētikas.

Matiem domāto pīlingu sastāvā ir ne tikai abrazīvās vielas, bet arī augļskābes un vitamīni, kas vienlaikus regulē tauku izdalīšanos, tādējādi samazinot blaugznu veidošanos. Galvas ādas attīrīšana ir būtiska arī tad, ja lieto matu augšanu veicinošus līdzekļus; tas ļaus to sastāvā esošajām barības vielām labāk uzsūkties. Un visbeidzot – regulārs galvas ādas pīlings palēninās matu izkrišanu.

Barošana

Galvenais mata struktūras pamatelements ir īpaši izturīga olbaltumviela keratīns, kas kopā ar vairākiem ķīmiskiem savienojumiem veido spirāli, kuru savieno aminoskābe cisteīns. To visu no ārpuses iekļauj zvīņveida kārta, kura gluži kā mūris palīdz noturēt matā nepieciešamo mitruma līmeni un sargā to no ārējiem bojājumiem. Kad šajā aizsargmūrī rodas bojājumi, mati kļūst sausi, trausli un nespodri. Tad talkā nāk specializēta matu kosmētika – serumi, maskas, kā arī dažādas eļļas. Mati kļūst trausli arī tad, kad tiem sāk trūkt dabisko taukvielu – sebuma. Tieši tāpēc matus nevajadzēt mazgāt katru dienu, jo, trūkstot sebumam, tie nespēj dabiski aizsargāties no ārējās vides kaitējuma – saules, vēja, aukstuma.

Uzturs

Vēl viens iemesls, kas ietekmē matu veselību, ir barības vielu trūkums, kas saistīts ar neveselīgu vai nepietiekamu uzturu. Lai stiprinātu matus, būtiski iekļaut uzturā produktus, kas satur olbaltumus, minerālvielas un matiem nepieciešamos vitamīnus, piemēram, olas, treknas zivis, austeres, pākšaugus, riekstus, tītara vai vistas gaļu, spinātus. Ir vērts ik pa laikam pārbaudīt, vai organismā netrūkst D un E vitamīna, dzelzs, cinka, folskābes, B grupas vitamīnu, jo to trūkums var veicināt matu izkrišanu. Būtiski matu stāvokli ietekmē gremošanas sistēma, jo arī kuņģa un zarnu trakta slimības traucē noteiktu bioloģiski aktīvu vielu uzsūkšanos.

Augšanas veicināšana

Matu sīpoliņā esošais folikuls, kur notiek šūnu dalīšanās, atrodas galvas ādā 2–4 milimetru dziļumā. Tā ir unikāla struktūra, kas sadarbojas ar dažādām organisma sistēmām un ir saistīta kā ar galvas ādu, tā procesiem organismā kopumā. Ar gadiem šūnas matu saknēs sāk dalīties lēnāk, tāpēc mati aug lēnāk, kļūst trauslāki un vājāki. Lai atmodinātu snaudošo sīpoliņu un aktivizētu vielmaiņas procesus, ieteicams kursa veidā lietot īpašus līdzekļus, kas paredzēti matu augšanas veicināšanai. Nav vienas universālas vielas, kas stimulē matu augšanu, jo vesela matu folikulā, gluži kā fabrikā, nepieciešams vairāku vielu kopums.

Tāpēc speciālisti iesaka pievērst uzmanību kompleksas iedarbības preparātiem, kuru efektivitāti apliecina patenti un zinātniskie pētījumi. Vielas, kas veicina dabisku matu augšanu ir, piemēram, cisteīns, arginīns, taurīns, glikoproteīni, dažādi peptīdi. Lai sasniegtu rezultātu, šie preparāti jālieto kursa veidā, aptuveni divus mēnešus. Matus palīdz spēcināt dažādas masāžas un procedūras, kas aktivizē asinsriti. Šobrīd ir populāras arī lāzerprocedūras, mezoterapija, kā arī plazmas injekcijas matu augšanas stimulēšanai. Ja matu izkrišana ir nopietna, jādodas pie ārsta – trihologa, kas veiks attiecīgu izmeklēšanu un noteiks problēmas cēloni.

Ņem vērā!

* Lietojot galvas skrubi, veic rūpīgu galvas ādas masāžu, kas ne tikai ļaus labāk iedarboties produktam, bet arī veicinās mikrocirkulāciju galvas ādā, kas labvēlīgi ietekmē matu augšanas procesus.

* Matu aizsargslāni bojā arī žāvēšana un veidošana, tāpēc neaizmirsti matu kopšanas produktus, kas nodrošina termo aizsardzību!

* Matiem kaitē smēķēšana, jo nikotīns sašaurina asinsvadus, galvas āda tiek sliktāk apasiņota, mati nesaņem pietiekamā daudzumā barības vielas un kļūst trauslāki.

Produkti galvas ādas attīrīšanai, matu barošanai un augšanas veicināšanai

Beauty Jar BRAINSTORM galvas ādas skrubis. Sastāvā esošās mandeļu miziņas kopā ar bambusa un ingvera pulveri efektīvi attīra galvas ādu un uzlabo asinsriti. Mandeļu eļļa baro ādu un dziedē sīkas brūces. Maksā 2,95 EUR.

Foto: Publicitātes foto

Davines Natural Tech Detoxifying skrubis/šampūns. Dabiska jojoba mikrokapsulas maigi atbrīvo ādu no atmirušajām šūnām, silīcija dioksīds veic dziļāku attīrīšanu un stimulē mikrocirkulāciju. Maksā 15 EUR.

Foto: Publicitātes foto

R+CO Crown Scalp Scrub attīrošs skrubis matiem. Sastāvā esošais koalīns absorbē taukvielas, palmu sēklu pūderis veic maigu attīrīšanu, salicilskābe aktivizē asinsriti, uzlabojot matu folikulu veselību. Maksā 34,99 EUR.

Foto: Publicitātes foto

Sebastian Professional DARK OIL matu maska. Satur vairāku eļļu maisījumu, kas baro matus, vienlaikus saglabājot to vieglumu un apjomu. Mati kļūst zīdaini maigi un mirdzoši. Maksā 29,87 EUR.

Foto: Publicitātes foto

Rich Pure Luxury Silk eļļas serums. Sastāvā esošais jojoba, mandeļu un olīvu eļļas maisījums nogludina un mitrina matus. Ātri iesūcas matos, vienlaikus nodrošinot termo aizsardzību. Maksā 15,99 EUR.

Foto: Publicitātes foto

Wella System Professional Luxe Oil keratīnu atjaunojoša maska. Bagātināta ar izmeklētām eļļām, kas padara matus mīkstus, atjauno matu šķiedru, uzlabo matu struktūru. Maksā 35,49 EUR.

Foto: Publicitātes foto

Charles Worthington Grow Strong šampūns. Satur zirņu asnus, kas aktivizē mata folikulu, kā arī aizsargājošu, barojošu olbaltumvielu maisījumu, kas nodrošina veselīgus apstākļus galvas ādai un matu augšanai. Maksā 9,99 EUR.

Foto: Publicitātes foto

CRESCINA HFSC ampulas. Sastāvā esošās aminoskābes, minerālvielas, kā arī cilmes šūnu aktivators un olbaltumviela glikoproteīns pamodina snaudošos matu folikulus, atjaunojot matu struktūru. Novērš matu izkrišanu, stimulē to augšanu. Maksā 117 EUR (10 gab.).

Foto: Publicitātes foto

The Ordinary Multi Peptide matu serums. Sastāvā esošie augu ekstrakti, kofeīns un peptīdu komplekss uzlabo mikrocirkulāciju ādā un matu folikulu veselību. Maksā 21 EUR.

Foto: Publicitātes foto

Vichy Dercos Aminexil ampulas matiem. Satur aktīvo vielu aminexil ar pierādītu klīnisko efektivitāti pret matu izkrišanu un piecu aktīvo sastāvdaļu kompleksu, kas samazina matu izkrišanu un stimulē stiprāku matu augšanu. Maksā 59 EUR (21 gab.).

Foto: Publicitātes foto

Saistītās ziņas Superuzturs uz ādas - jeb kas ir šobrīd populārā kosmētika ar probiotikām Latvijas sievietes atklāti runā par mākslīgo skaistumu 20 skaistules pierāda, ka arī pēc 35 gadiem seja bez kosmētikas izskatās lieliski