Sērojošā meita tikai bērēs uzzina patiesību par tēvu: "Viņš nebija tas, par ko izlikās"
Tuvinieku nāve ir milzīgs zaudējums, taču, ja tam līdzi nāk arī šokējoša informācija par aizgājēja pagātnes noslēpumiem, emocijas ir prātam neaptveramas. Tieši tā nesen gadījās sievietei, kura sava tēva bērēs uzzināja patiesību par viņa dubulto dzīvi.
Pie bēdu sagrauztās meitas viņas tēva bērēs pienākusi sieviete, kura bija kopā ar diviem pusaudžiem. "Es esmu Denīze. Es biju kopā ar tavu tēvu 15 gadus," viņa teica.
Meita bija patiešām šokēta, tēva bēru ceremonijas laikā uzzinot, ka viņš 15 gadus ir dzīvojis "dubultu dzīvi" ar citu partneri, delikāto situāciju atstāsta Mirror.co.uk.
62 gadus vecais aizgājējs bija cienījams cilvēks, dzīvojis parastu dzīvi, vismaz meita tā domāja, laulībā ar savu sievu, viņas mammu, ar kuru viņš bija attiecībās kopš pusaudža gadiem.
Tagad viss, ko meita par savu tēvu zināja, bija sagruvis. Viņa bija patiešām satriekta.
"Mums vajadzētu parunāt," teica svešiniece, stādoties priekšā kā Denīze un atklājot 15 gadu ilgo mīlasstāstu ar aizgājēju. Sākumā meitai bija aizdomas, ka svešā sieviete viņu cenšas apmuļķot.
Taču, kad Denīze parādīja viņas tēva fotogrāfiju dzimšanas dienas svinībās, Ziemassvētkos un citos svētkos, meita vairs nespēja apstrīdēt acīmredzamus pierādījumus.
Savu pieredzi viņa aprakstīja vietnē Reddit: "Denīze teica, ka mans tēvs viņai stāstījis, ka mana mamma ir mirusi pirms daudziem gadiem.
Viņš gandrīz divas desmitgades bija dzīvojis dubultu dzīvi, dalot laiku starp "darba braucieniem", kas patiesībā bija nedēļas nogales kopā ar viņu. Manas mammas seja burtiski sabruka, kad es viņai to pastāstīju. Viņi nesen bija nosvinējuši savu 40. kāzu jubileju."
Tagad abas tēva ģimenes puses saskaras ar šīs šokējošās atklāsmes emocionālajām sekām, jo neviena par otru ģimeni nezināja līdz pat viņa nāvei. Sērojot un pārdzīvojot mīļotā ģimenes tēva zaudējumu, viņām arī jācenšas saprast, kā sadzīvot ar noslēpumiem, ko vīrietis ir atstājis. Sērojošā meita turpina: "Tagad mēs saskaramies ar emocionālu satricinājumu. Divas ģimenes sēro par vienu un to pašu vīrieti, saprotot, ka viņš nav tas cilvēks, par kuru izlikās. Viņš nebija tas, ko mēs par viņu domājām.
Es visu laiku domāju, cik dzimšanas dienu un svētku dienu viņš pavadīja, steidzoties starp mums, izliekoties, ka kavē satiksmes dēļ."
Ieraksta lasītāji bija šokēti par ģimenes drāmu, kurā sieviete negaidot bija ierauta. Daudzi izteica līdzjūtību par viņas zaudējumu gan pēc tēva nāves, gan pēc "ilūzijas, ko viņš radīja", ziņoja "Daily Record".
Kāds lasītājs komentēja: "Dubulta dzīve, dubultas bēdas. Tu sēro par vīrieti, kurš tevi audzināja, un ilūziju, ko viņš radīja. Tas ir visskumjākais zaudējums, kāds vien iedomājams. Pat tavas atmiņas tagad šķiet kā meli."
Cits piebilda: "Man ļoti žēl. Viss, par ko es varu domāt, ir tas, ka būtu labi iet terapijā. Tad varbūt brāļi un māsa vismaz neienīstu cits citu. Ir neticami grūti sadzīvot ar nāvi un nodevību." Vēl kāds komentēja: "Ak, tas ir absolūti brutāli. Es pat nevaru iedomāties, ka to varētu izturēt tieši bērēs. Vien loģistika, lai 15 gadus uzturētu divas ģimenes, ir neprātīga."