Andris Bērziņš atklāj savas dzīves jaunās aizkulises un stāsta, kāpēc neieradās mātes bērēs

"Ja gribas justies labi, jūtieties labi. Viss ir atkarīgs no tā, ko domā, no tā, kas ir galvā. Ja no rīta saulīte ir aiz loga, tad pasaku paldies, ka viņa šodien ir atnākusi. Tad saulītei pat kaut ko uzdziedu! Un automātiski viss nostājas savās vietās. Protams, tā ir tikai daļiņa no tā, kas man palīdz uzturēt organismu uz pozitīvas nots. Otra lieta – arī ēdiens un dzēriens, ko lieto, ir ļoti būtiski,” žurnālam "Kas Jauns" atzīst Andris Bērziņš.