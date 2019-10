Bērnu apģērbi pasākumā Andelemandele KIDS. 3 padomi, iepērkoties kopā ar bērniem!

Pasākuma ietvaros būs iegādājams viss mazajiem cilvēkiem nepieciešamais – bērnu apģērbi, apavi, rotaļlietas un aksesuāri bērniem. Lai padarītu Tavu pasākuma apmeklējumu foršāku, Andelemandele ir sagatavojusi 3 padomus, kas noderēs, iepērkoties kopā ar mazajiem!

1. Sagatavojies iepirkšanās kūrei jau mājās

Iepirkšanās var būt lielisks veids kā kopīgi pavadīt laiku. Taču, lai tā noritētu gludi, pirms doties uz tādu lielu iepirkšanās festivālu, kā Andelemandele KIDS, nepieciešams sagatavoties. Sastādi pirkumu sarakstu:



1. atzīmē pašas nepieciešamākās preces. Šajā kategorijā ietilpst bērnu apģērbi un apavi, kurus nepieciešams nomainīt, jo bērns no tiem ir izaudzis; drēbes, kuras savu laiku ir nokalpojušas – izdilušas vai ar neizmazgājamiem traipiem; izejamie bērnu apģērbi, kas vajadzīgi gaidāmajai pasākumu sezonai utt.;

2. iekļauj sarakstā sezonālās preces. Tie var būt rudenim un ziemai atbilstoši bērnu apģērbi un apavi, piemēram, āra jakas, kombinezoni, lietus bikses, ziemas zābaciņi, kā arī dažādi aksesuāri bērniem – cepures, šalles, cimdi utt. (starp citu, Andelemandele KIDS ietvaros norisināsies arī pieaugušo rudens un ziemas apģērbu andelēšana Andelemandele: Winter Edition);

3. pievieno kategoriju „īpašas vēlmes”. Iespējams, Tu jau labu laiku meklē savam mazajam kādu īpašu pērli – īpaša piegriezuma vai konkrēta zīmola apģērbu. Arī to visticamāk nomedīsi Andelemandele KIDS plašajā sortimentā.

Foto: Shutterstock

2. Ļauj vaļu sava bērna domu lidojumam

Pasaule ar bērna acīm bieži vien izskatās citādāka nekā ar mammas vai tēta acīm. Lai palīdzētu mazajam veidot individuālo stilu, iedrošini bērnu izvēlēties viņa gaumei atbilstošākos apģērbus un aksesuārus. Iedrošinājums pašam kļūt par savas garderobes pavēlnieku:



• cels Tavas atvases pašvērtējumu;

• ļaus bērnam justies pieaugušam;

• attīstīs viņa radošumu un gaumi.

Foto: Shutterstock

3. Pievērs uzmanību vai atvases izvēlētie bērnu apģērbi ir praktiski

Ir svarīgi ļaut bērnam pašam pieņemt lēmumus. Taču ne mazāk svarīgi ir ņemt vērā arī mazā cilvēka izvēlētā apģērba praktisko pielietojumu un pārrunāt ar bērnu iemeslus, kādēļ apģērba gabals ir vai nav piemērots konkrētajai sezonai vai pasākumam. Iepērkoties kopā ar savu atvasi, pievērs uzmanību apģērba:



• krāsai – košas, dzīvīgas krāsas piestāv ikvienam mazajam cilvēkam, savukārt rakstains (puķains, rūtains, svītrains utt.) audums palīdz nejaušiem traipiem tapt krietni nemanāmākiem;

• apdrukām – logotipi, kas patīk māmiņai vai tētim ne vienmēr patiks arī mazajam, un otrādi. Iegādājoties krekliņus ar apdrukām vai uzrakstiem, vienmēr pārrunā to nozīmi ar bērnu;

• rotājumiem – fliteri, podziņas, spīgulīši un citi dekoratīvie elementi var uzrunāt mazos pircējus, taču ir vērts apdomāt, vai šie rotājumi nemēģina „noslēpt” plānu vai nekvalitatīvu audumu;

• piegriezumam – vai Tavas atvases izvēlētos kuplos bruncīšus vai „bumbuļaino” džemperi varēs pavilkt zem ziemas jakas vai mēteļa? Vai nestandarta piegriezums būs ērts, bērnam kustoties?

• audumam – ne visi audumi ir piemēroti ziemas sezonai. Ja Tavā iepirkumu sarakstā ietilpst silti rudens un ziemas bērnu apģērbi, piemēram, no vilnas vai flaneļa, taču Tava atvase met acis uz plānām kokvilnas vasaras biksēm, pastāsti bērnam par šo audumu īpašībām un to atbilstību laikapstākļiem.

Foto: Shutterstock

Ievērojot šos vienkāršos padomus, Tava un Tava bērna kopīgā iepirkšanās būs daudz vienkāršāka un patīkamāka!



Taču, ja šoruden neizdodas ielūkoties Andelemandele KIDS lielajā pasākumā, nesatraucies – kvalitatīvi un stilīgi bērnu apģērbi, kā arī aksesuāri bērniem allaž ir pieejami arī Andelemandele.lv tiešsaistes tirgošanās platformā! Pozitīvām emocijām piepildītu iepirkšanos kopā ar savu atvasi Tev novēl Andelemandele pērļu mednieču komanda!

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Andelemandele.lv