"Viņam tad vajadzēja būt darbā, bet..." zobu birste negaidīti nodod, ka vīram ir sānsolis

Viena no Džounsa klientēm mobilajā telefonā lejupielādēja lietotni, kas domāta elektriskajai zobu birstei, lai mudinātu bērnus pareizi tīrīt zobus. Taču ne viņai, ne viņas vīram nebija ne jausmas, ka lietotne izsekoja ne tikai bērnu, bet arī viņu pašu zobu tīrīšanas paradumus.

"Laika gaitā kliente pamanīja, ka viņas dzīvesbiedra zobu tīrīšanas vēsture tiek ierakstīta dīvainos laikos, kad viņš it kā bija darbā," Džounss pastāstīja Daily Mirror. Sākumā šie dati nešķita ievērības cienīgi. Taču nedēļu pēc nedēļas viņa zobu tīrīšana atkārtojās aizdomīgi līdzīgos laikos – vēlos piektdienas rītos, kad viņš it kā bija darbā, vēsta laikraksts "Economic Times". "Kad ierīce rāda, ka kāds tīra zobus plkst. 10.48, lai gan viņam vajadzēja būt darbā plkst. 9.00, to ir ļoti grūti izskaidrot," piebilda privātdetektīvs. Sievietes bažas par vīra dīvaino uzvedību pieauga, un viņa nolīga Džounsu. Atklātie fakti apstiprināja viņas lielākās bailes. Izrādās, vīrs nebija strādājis piektdienās jau vairāk nekā trīs mēnešus. Tā vietā viņš aicināja savu mīļāko – vienu no kolēģēm – uz ģimenes mājām, kad sievas un bērnu tur nebija.