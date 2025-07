Krāpšana 60 000 skatītāju priekšā: “Coldplay” koncertā atklāts uzņēmuma vadītāja romāns ar kolēģi

Kad klips kļuva virāls, “Astronomer” vārdā "X" platformā parādījās ieraksts, it kā no paša Bairona: “Nakts, kas bija domāta kā mūzikas svētki, kļuva par dziļi personisku kļūdu uz publiskas skatuves. Atvainojos savai sievai, ģimenei un “Astronomer” komandai… Es cienu māksliniekus, bet varbūt vajadzētu divreiz padomāt, pirms no cita dzīves uztaisa šovu.”