"Itālijā es sapratu, cik ļoti es esmu latvietis" - saruna ar "Sudden Lights" mūziķi Andreju Reini Zitmani

Pēdējais lielais dzīves izaicinājums un vienlaicīgi ļoti skaists notikums ir ģimenes pieaugums. Līdz tam mums ar Lauru bija tāda ļoti brīva dzīve. Mums bija kopīgā dzīve un kaut kādā ziņā arī katram sava dzīve. Man šķiet, tas ir veselīgi. Mēs neesam atkarīgi viens no otra, mums ir savas lietas, par ko satraukties un domāt, bet, esot kopā, mēs varam ar to dalīties. Un tad ģimenē ienāk bērniņš un sagroza pilnīgi visu. Tev jāiemācās dzīvot ne tikai sev, tev jāiemācās dzīvot citam. Īpaši jau tie pirmie mēneši šajā ziņā ir pārsteigumu pilni. Viss ir mainījies. Sākot ar to, cikos no rīta jāceļas, un bieži vien ne tikai no rīta, bet arī naktīs.