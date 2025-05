Andrejs Reinis Zitmanis par ģimeni un mūziku: “Jā, to var saukt par kosmosu, enerģijām"

Un tad ir tie brīži, kad dziesma atnāk no kaut kurienes, ko nevar izskaidrot. “Paiet laiks, tu noklausies un sev prasi – kur es to vispār izdomāju? Kā tā pie manis atnāca?” Andrejs pasmaida. “Jā, to var saukt par kosmosu, enerģijām, sajūtām. Bet, ejot pa dzīvi, cilvēks neapzināti uzsūc sevī tik daudz informācijas – no mūzikas, no grāmatām, no filmām, no tā, kas notiek apkārt.”