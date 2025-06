Četras stundas gaidīts mīļuma brīdis! Kā ģimene sveic "Sudden Lights" solistu Andreju Reini Zitmani

Lai gan līdz tam, kad ģimene klātienē varēja apsveikt Andreju Reini, no ierašanās brīža pagāja teju četras stundas, puika braši “turēja līdzi” lielajiem, un pēc pasākuma oficiālās daļas, kad pie mūziķiem ļaudis sastājās garā rindā uz sveikšanu un kopīgu fotografēšanos, Miķelis laiku vadīja, rotaļājoties ar līdzpaņemtajām spēļu mašīnītēm un pūkainu kaķa rotaļlietu. “Pasākumu Miķelītis izturēja godam! Un muzikālo daļu pat kārtīgi izbaudīja, nenolaižot skatienu no skatuves un tēta. Izskatās, ka no jaunā "Sudden Lights" albuma dēlam pašlaik tuvākā ir dziesma "Eldorado". Viņam vispār dikti patīk dejot, kad skan tēta dziesmas,” smaidot stāsta mamma Laura.