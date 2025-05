Henrieta Verhoustinska uzveikusi agresīvu krūts audzēju un aicina sievietes iet uz pārbaudēm

Neraugoties uz baiso diagnozi, Henrieta turpināja strādāt televīzijā un izgāja sabiedrībā, neļaujot slimībai sevi iedzīt nomāktībā un bailēs. “Pēc starošanas procedūrām man strauji sāka izkrist mati, un esmu neizmērojami pateicīga savai darbavietai Latvijas Televīzijai, kas man sarūpēja patiešām kvalitatīvu parūku, kura taisīta no dabiskiem matiem un kādas iegāde man pašai būtu stipri par dārgu. Tā nu kopš janvāra vidus to nēsāju,” atklāj Henrieta, kuras vietā TV raidījumu "Kultūrdeva" pēcoperācijas laikā vadīja kolēģe Daira Āboliņa. Taču jau 11. maijā, ja vien pašsajūta ļaus, Henrieta ir cerību pilna atgriezties darbā un būt kopā ar "Kultūrdevas" skatītājiem. “Esmu ļoti optimistiski noskaņota. No mediķu puses ir izdarīts viss, kas vien bija iespējams, un ticu, ka ar manu veselību viss būs kārtībā. Tā vienkārši ir jābūt!” uzskata Verhoustinska, kuras balss, neraugoties uz pēcoperācijas nogurumu un nelāgo pašsajūtu, aizvien skan dzirkstoši un dzīvespriecīgi.