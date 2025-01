Henrieta Verhoustinska: "Biju varena bohēmiste, liela daļa manu draugu bija aktieri"

No viņas neko negribētu gan. Es biju ļoti nelīdzsvarota būtne… Un esmu radikāli mainījusies – jaunībā biju varena bohēmiste. Biju viena no retajām ar savu dzīvoklīti, kaimiņi nepārtraukti sauca policiju, jo pie manis visu laiku ballēja cilvēki. Es tiešām biju visīstākā bohēmiste, liela daļa manu draugu bija aktieri – jo mums pie Silvijas Radzobes bija prakse, un mēs izsēdējām vienas izrādes mēģinājumus no galda perioda līdz pirmizrādei. Un tam pa vidu bija vareni tusiņi. Ja nebūtu dzelžainās Silvijas Radzobes rokas, nezinu, kur es būtu un ko darītu, diez vai vispār būtu pabeigusi to universitāti. Kaut gan mācījos labi, jo, kā teica Silvija, galva man esot apbrīnojama. Tagad gan vairs tā diemžēl nav… Jā, lūk, to gan es gribētu atpakaļ! To Henrietu, kas varēja ātri izlasīt grāmatas lappusi un pēc tam to atstāstīt vārds vārdā. Tas domas ātrums – tas man arī tagad noderētu Kultūrdevā.