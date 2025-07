"Es nesauļojos, tikai pastrādāju dārzā" - dermatologam ir kas sakāms par saules nocepinātiem cilvēkiem

"Tipiski ir pacientu skaidrojumi: es nesauļojos, tikai mazliet pastrādāju dārzā," pieredzē dalās Veselības centru apvienības dermatologs Artūrs Kaļva, taču kļūdaini ir uzskatīt, ka šāda uzturēšanās saulē ir mazāk kaitīga nekā apzināta sauļošanās pludmalē. "Atcerieties, kādreiz ādas bālums liecināja par aristokrātisku izcelsmi, bet par saulē iedegušiem cilvēkiem bija skaidrs, ka tie ikdienā strādā uz lauka. Vēl salīdzinoši nesen modē bija solārijā iegūts brūnums, taču ar laiku pastiprināta sauļošanās ir kļuvusi mazāk aktuāla. Mūsdienu sabiedrībā cilvēki vēlas izskatīties labāk un jaunāki par saviem gadiem, dzīvot ilgāk, tādēļ viena no svarīgākajām rekomendācijām ir iespējami aizsargāt ādu no ultravioleto (UV) staru bojājuma jeb fotonovecošanās. Ādas aizsargāšana ļauj, piemēram, samazināt oksidatīvo stresu šūnās – āda ilgāk saglabā elastīgumu un skaistumu. Pārlieku liels UV staru daudzums var nebūt draudzīgs ne ādai un veselībai kopumā. Intensīvākais saules UV starojums gada siltajos mēnešos ir laikā no pulksten 10.00 līdz 16.00. Tātad atrasties laukā vēlams no agra rīta vai vakarpusē."