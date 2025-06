Jāņa Baloža trīs mīlestības – sievietes, ziedi un māls

Bet ne tikai dzejnieces ir Jāņa mūzas, viņš ir arī mūzikas gardēdis. Labprāt apmeklē koncertus un labprāt dāvina daiļām mūziķēm ziedus, un tad viņam rodas visādi iepazīšanās stāsti. Par sastapšanos un iepazīšanos ar Ingu Šļubovsku, kura bijusi rozā bikškostīmā (kad Jānis man to stāsta, es noprotu – viņš pamana sievieti, ievēro, kā viņa ģērbusies, un pat ne tikai atpazīst apģērba krāsu, bet to arī atceras, kas ne visiem vīriešiem ir raksturīgi), par Ievu Paršu, kura dziedājusi Jānim jubilejā, – nu re, es nebūt neesmu vienīgā viņam pietuvinātā Ieva! Kultūras cilvēku vārdi un uzvārdi Jāņa stāstījumā birst kā no pārpilnības raga. Viņš allaž kaut kā tam visam ir bijis pa vidu: karinājis gleznas izstādēs pie sienām, apmeklējis teātra izrādes, ilgus gadus dejojis balles dejas, joprojām dzied korī – Cēsu Kultūras centra jauktajā korī “Wenden”. Šķiet, ka tagad, kad Jānis darba gaitas “Vaidavas keramikā” jau kādu laiku ir beidzis, viņš izmanto katru brīdi dzīvošanai. Vārds “pensionārs” viņam piestāv vismazāk, ja vien ar šo vārdu nedomājam “dzīves baudītājs”. Tomēr viņš nebauda kā patērētājs. Egoistiska baudīšana vien cilvēku notrulina, padara fiziski un morāli aptaukojušos un agrāk vai vēlāk iedzen kapā. Tas nav veids, kā Jānis dzīvo. Dzejai, mūzām, mūzikai, ziediem, māla vāzēm un skulptūrām pa vidu iezīmējas vēl kāda Jāņa personības šķautne. Viņa dabā ir glābt un palīdzēt. Vārds “glābt” varbūt ir nedaudz par dramatisku, taču Jāņa dzīvē arī tā ir bijusi realitāte. Viņš patiešām savā dzīvē ir strādājis par glābēju un izvilcis no Gaujas astoņus noslīkušos. Arī kāda slīkstoša cilvēka izglābšana, veicot atdzīvināšanas pasākumus, ir viens no Jāņa pieredzes stāstiem.