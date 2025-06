Pusaudža māmiņa: "Man aizdomas, ka dēls ir gejs. Vai runāt par iznākšanu no skapja?"

"Ir saprotams, kāpēc vēlies dēlu pasargāt no neveiklās iznākšanas no skapja, bet daudziem jauniešiem tā ir iespēja definēt savu identitāti pēc pašu noteikumiem. (Daudziem vecākiem tas savukārt nozīmē tēlot, ka šī atklātība viņiem ir jaunums.)," māmiņai atbild izdevuma rubrikas "The Ethicist" eksperti. "Ja gribēsi šo brīdi pasteidzināt, kas varētu dēlam radīt sajūtu, ka viņš ir zaudējis daļu savas izvēles brīvības. Tas varētu arī likt viņam justies iedzītam stūrī vai steidzinātam. Ir visdažādākie veidi, kā norādīt uz to, ka viņu mīli un pieņem, un nomierināt dēlu, ka tev uzticēties ir droši. Patiesībā esam pārliecināti, ka tu to jau esi darījusi. Kad viņš būs gatavs, tu būsi blakus. Šādām situācijām nav vajadzīgs scenārijs."