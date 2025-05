Ilze Kupča cep kūkas jau 17 gadu: "Tas ir mans darbs, hobijs un meditācija"

Māju sajūtu, gādību. Vasarās, kad dzīvoju pie viņas, mums, bērniem, vienmēr bija sagatavotas brokastis, siltas pusdienas. Vecmāmiņa gan arī bija ar stingriem uzskatiem un, kad darījām blēņas, sabāra. Taču man nebija no viņas bail. Draugi man ir prasījuši – tavai vecmāmiņai bija 12 bērni; kurā brīdī viņa bija sieviete? Ja godīgi, es par to nebiju aizdomājusies. Taču, ja man būtu jāstāsta par vecmāmiņas drēbju skapi… Tas ir etalons manā dzīvē! Viņai viss bija salikts ļoti, ļoti glīti. Tur bija kleitas – tolaik modē bija krimplēns –, kurpes, apkaklītes, brošas, somiņas. Vecmāmiņai bija cieņa pret lietām, kas viņai pieder. Tāpat viņai bija liels, labi kopts dārzs, milzīga dobe ar peonijām, ko nekad neaizmirsīšu. Vienlaikus viņai bija stingri uzskati, piemēram, kad drīkstam iet ēst zirņus un kad ne. Mēs nekad negājām un nebradājām pa dārzu, jo zinājām, ka to nedrīkst.