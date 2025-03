Sieviete mēnesi veica neierastu eksperimentu ar cukura patēriņu; rezultāti viņu pārsteidza

Viņa pastāstīja, ka nekad mūžā nav atteikusies no saldumiem. "Šokolāde, lai sevi atalgotu, kāds deserts pēc vakariņām - tā kā sevi lutināju tikai dažas reizes nedēļā, domāju, ka tas ir diezgan nekaitīgi." Bet tad viņa pamanīja, ka pēc saldumu ēšanas kļūst nogurusi un kašķīga, un nolēma atteikties no cukura uz mēnesi. Sieviete atteicās no pievienotajiem cukuriem, ieskaitot medu, taču atļāvās ēst produktus, kas satur dabīgos cukurus, piemēram, augļus vai piena produktus.