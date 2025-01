Andra Manfelde: "Vīrs mani kritizē, lai beidzu rakstīt par sevi"

Pēc psihologu domām, mistiskā globālā trauksme nav saistīta tikai ar mūsdienu cilvēku pieredzi, bet balstās arī mūsu senču piedzīvotajā. Uz savas ādas to izjutusi Andra Manfelde, kura tikai 30 gadu vecumā uzzināja, ka viņas ģimene bija represēta. Saprast vecāku un vecvecāku piedzīvoto, paraudzīties uz to caur savas paaudzes skatījumu, skaidrot, ko ar to visu iesākt un kā dzīvot tālāk, – šī tēma caurvij rakstnieces daiļradi, jo sevišķi prozas darbos Zemnīcas bērni, Mājās pārnācu basa, grāmatā Virsnieku sievas un, protams, arī Poēmā ar mammu. Tā tika nominēta Dzejas dienu balvai un Latvijas literatūras gada balvai (2022). Dzimtas un Latvijas ļaužu atmiņas ceļu izstaigāšana turpinās, jo pēc laika pie lasītājiem dosies grāmata Kosmonauta iela. To lasot, daudzi varēs atsaukt atmiņā pagājušā gadsimta 60. gadus, kad avīžu pirmās lappuses rotāja ģenerālsekretāra un kosmonautu portreti. Tolaik daudzi zēni un arī meitenes sapņoja doties kosmosa iekarotāju pēdās, nevis kļūt par influenceriem, baņķieriem vai plastikas ķirurgiem kā tagad. Manfelde joprojām raksta par bērnību, pieaugšanu, kā pagātnē notikušais atspoguļojas un deformē tagadni. Daudz uzmanības viņa veltījusi arī literatūrai bērniem. Andrai ir divas meitas, un viņas ietekmējušas arī rakstnieces pasaules redzējumu.