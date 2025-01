Daudzas sievietes atbalstu meklē tuvās attiecībās: "Man pietiek ar draudzeni, nekādu psihoterapeitu nevajag"

Viens no iemesliem, kāpēc terapeitam un klientam nevar būt draudzīgas attiecības, ir tāds, ka terapeita kabinetā ir tādas emocijas un to analīze, ko draudzība var neizturēt. Draudzenes laiku pa laikam var just skaudību, greizsirdību, dusmas, aizvainojumu un tamlīdzīgi, bet parasti, lai nesabojātu attiecības, viņas to noklusē vai pārvērš jokā. Bet terapijā visas šīs emocijas ir ārkārtīgi svarīgas, tās tiek analizētas, terapeits vēro, kā klients no tām aizbēg. Proti, terapeits ļauj izdzīvot specifiskus procesus, ko draudzībā izspēlē citādi.