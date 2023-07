Draudzība ne tikai ekrānā: aktieri, kas ir tuvi arī reālajā dzīvē

Dažreiz seriālu aktieru ansamblis tik ļoti satuvinās, ka draudzība ilgst arī daudzus gadus pēc filmēšanas beigām. Spilgts piemērs tam ir kulta seriāla "Draugi" galveno lomu izpildītāji, īpaši Dženifera Anistone un Kortnija Koksa. Viņas joprojām ir labākās draudzenes arī 20 gadus pēc pēdējās sērijas iznākšanas. Jāpiebilst, ka Anistone ir arī Koksas meitas Koko krustmāte.

Savukārt, seriāla "Ģēnijs uzvalkā" ("Suits") aktieri pilnā sastāvā bija aicināti uz britu prinča Harija un Meganas Mārklas kāzām 2018. gadā. Iemesls tam bija tuvās attiecības starp līgavu un aktieriem, ar kuriem viņa kopā filmējās astoņas sezonas, līdz pameta aktrises karjeru, lai kļūtu par daļu no karaliskās ģimenes.

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) 2011. gadā pasludinājusi 30. jūliju par Starptautisko draudzības dienu, aicinot svinēt draudzību starp tautām, valstīm, kultūrām un indivīdiem. Tas var veicināt mieru pasaulē un veidot tiltus starp dažādām kopienām. Svētku izcelsme ir meklējama Latīņamerikas valstī Paragvajā, kur to sāka atzīmēt jau 1958. gadā.

Lūk, seriālu aktieri, kuru draudzība turpinās arī ārpus ekrāna!

"Grejas anatomijas" Kristīna un Ouens – draugi arī dzīvē

Viens no spilgtākajam populārā seriāla "Grejas anatomija" personāžiem bija kanādiešu aktrises Sandras Ou (Sandra Oh) tēlotā ārste Kristīna Janga. Aktrise šai lomai veltīja desmit savas dzīves gadus. Filmēšanas laukumā viņas ieveidojas vairākas draudzības, īpaši ar aktieri Kevinu Makidu (Kevin McKidd).

Pat vairākus gadus pēc aiziešanas no "Grejas anatomijas" aktieri kopā pavadīja daudz laika un dalījās ar bildēm savos sociālo tīklu kontos. Jāpiebilst, ka abi bija laimīgi romantiskās attiecībās ar citiem partneriem.

Kevins žurnālistiem stāstīja, ka viņi ar Sandru īsteni viens otram uzticas. Aktieris arī izteicās, ka ilgās stundas, kas tika pavadītas "Grejas anatomijas" filmēšanas laukumā, viņi apsprieduši, kas notiek abu dzīvēs un palīdzējuši viens otram pārvarēt grūtus brīžus.

Kevins, kas seriālā spēlēja Ouenu, pērn žurnālam "People" atklāja, ka daudzkārt mēģinājis pierunāt Sandru atgriezties savā lomā "Grejas anatomijā": "Mēs esam ļoti labi draugi un, kad satiekamies, es viņai lūdzu nofilmēties kaut vienā sērijā!". Jāpiebilst, ka šobrīd svētdienas vakaros kanālā "Fox Life" skatāma populāra seriāla "Grejas anatomija" 19. sezona.

"Staigājošo miroņu" Karls uztur draudzību ar ekrāna tēvu

Čendlers Rigss uzauga kulta seriāla "Staigājošie miroņi" uzņemšanas laukumā. Rigsam bija tikai desmit gadi, kad producenti izvēlējas viņu par Karla Graimsa lomas atveidotāju. Viņa spēlētā varoņa šokējošās nāves brīdī aktierim bija 17 gadu. Šajā laikā Rigsam izveidojās cieša saikne ar savu ekrāna "tēvu" Riku Graimsu, kuru atveidoja aktieris Endrū Linkolns.

2016. gadā, atbildot uz jautājumu, vai viņam ir tuvas attiecības ar kādu no "Staigājošo miroņu" aktieriem, Rigss atbildēja, ka tas ir Endrū. "Mēs kopā pavadījām ļoti daudz laika filmēšanas laukumā, un viņš kļuva par manu tuvu draugu," stāstīja jauns aktieris.

Pēc trīs gadiem, 2019. gadā, Rigss apstiprināja, ka, neskatoties, uz vecuma starpību, viņš un Linkolns turpina uzturēt attiecības, pat dažreiz filmējoties pretējās pasaules malās. Ja nav iespējas satikties, aktieri sarakstās e-pastos un īsziņās.

Vēl pēc gada Rigss publiski pauda prieku par to, ka Linkolns pēc aiziešanas no seriāla var beidzot pavadīt vairāk laika ar ģimeni un "būt normāls tētis saviem bērniem, nevis strādāt 16 stundas katru dienu".

Skatītāji var novērtēt abu aktieru savstarpējo ķīmiju darbadienās, skatoties kulta seriālu "Staigājošie miroņi" kanālā FOX.

Seriāla "Mēs" aktieri: ģimene arī ārpus ekrāna

Sirsnīgākā amerikāņu seriāla "Mēs" ("This is us"), kas darba dienās skatāms kanālā "Fox Life", aktieru ansamblis sešas sezonas lika pārdzīvot par Pīrsonu ģimenes likstām un priecāties kopā ar viņiem. Izradās, ka arī tad, kad kameras bija izslēgtas, aktieri labi pavadīja laiku kopā.

Sterlings Brauns (Sterling Brown) stāstīja žurnālistiem, ka vienmēr ar prieku dodas uz filmēšanas laukumu, jo tur valda pozitīva noskaņa. Viņš arī salīdzināja aktierus ar ģimeni. "Tas, protams, skan kā klišeja, bet, kad jāatbild uz jautājumu: "Vai mēs patiešām mīlam viens otru? ", atbilde vienmēr ir "Jā, protams!"". Viņš arī piebilda, ka draudzībai nav šķērslis tas, ka aktieri Mendija Mūra (Mandy Moore) un Mailo Ventimilja (Milo Ventimiglia), kas atveido viņa vecākus, īstajā dzīvē ir jaunāki par viņu pašu.

Arī galveno lomu atveidotāji Mūra un Ventimilja ļoti satuvinājās filmēšanas laukumā, kas atviegloja garās stundas, kuras bija jāpavada filmējoties. "Mums izveidojās īsta draudzība, mēs viens otru atbalstījām, un tas palīdzēja arī labāk atveidot mūsu varoņus," sacīja aktieris kādā intervijā.

"Nozieguma skeleta" aktieru attiecību noslēpums

Seriāls "Nozieguma skelets", kas skatāms darbadienās kanālā FOX, lieliski apvieno detektīvu ar noslēpumainām slepkavībām, unikālām izmeklēšanām, melodrāmu, komēdiju un ironisku humoru.

Seriāla galvenie varoņi ir kriminālistikas antropoloģe Temperance Brenana, kuru atveido Emīlija Dešanela, un Deivida Borenasa tēlotais Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) speciālais aģents Sīlijs Būts.

Seriāla filmēšanas gaitā abiem galveno lomu atveidotājiem izveidojās īsta draudzība, kas neizdzisa līdz ar pēdējo sēriju. 2019. gadā Deivids stāstīja, ka labas attiecības ar Emīliju ir viens no iemesliem, kāpēc viņš ar prieku atceras darbu pie "Nozieguma skeleta".

Arī Emīlija Dešanela publiski stāstīja par labi pavadīto laiku: "Mums bija lieliskas attiecības, mēs smējāmies par miljoniem lietu, un viņš bija man kā brālis. Mums bija ļoti jautri!".

Dešanela arī atzina, ka darbs pie seriāla bijis tik intensīvs, ka viņa un Deivids pavadīja vairāk laika viens ar otru, nekā ar savām otrajām pusēm un citiem cilvēkiem. Saprotot to, ka tik ciešs kontakts var novest arī pie konfliktiem, Emīlija un Deivids deva viens otram atļauju, piemēram, vienkārši iziet no telpas, kad liekas, ka vairs nevar izturēt otra klātbūtni. Tas, acīmredzot, nostrādāja, jo abi kopā plecu pie pleca pavadīja 12 gadus un par viņu konfliktiem darbā, pat ja tādi ir bijuši, presei nebija zināms.