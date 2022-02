Viena toksiska frāze, kas ļoti kaitē draudzībai

Katrs plāns, kas izgāžas, katra īsziņa, kas dažas stundas vai dienas paliek bez atbildes, rada trauksmi pat tad, ja starp tevi un otru personu ir lieliskas attiecības. Bieži vien tu izdari pārsteidzīgus secinājumus, prātojot: “Vai es kaut ko izdarīju nepareizi? Vai viņš uz mani ir dusmīgs?". Parasti pļāpīgā draudzene šoreiz uz īsziņu neatbild vairākas dienas un jau sāc domāt, ka viņa noteikti ir dusmīga uz mani, pretējā gadījumā viņa būtu atbildējusi.

Kamēr draudzene ir aizņemta ar savu dzīvi, tu apdomā visas pēdējās tikšanās reizes, meklējot pierādījumus tam, ka esi ko nepareizi pateicis vai viņu kaut kādā citā veidā aizvainojis. Šāda veida minējumi neizbēgami grauj draudzības saites ar draugiem vai ģimeni. Pajautājiet kādam, vai viņš uz jums ir dusmīgs, jau desmito reizi nedēļā, un viņš visdrīzāk sāks dusmoties vai būs aizkaitināts tieši par šo jautājumu, raksta HuffPost.

Foto: Pixabay

“Draugiem var radīt stresu sajūta, ka viņiem ir jābūt ļoti prasmīgiem komunikācijā, lai jūs neuztrauktos un neko nepārprastu,” komentē Anna Posa, Čikāgā dzīvojoša terapeite. "Aizvainojums var pieaugt attiecībās, kurās vienai personai pastāvīgi ir jāpārliecina cita persona - šāda veida emocionāls darbs var būt nogurdinošs."

Tad ir vēl viena negatīva alternatīva, ko cilvēki dažkārt izmanto. Viņi iedomājas, ka otrs cilvēks ir dusmīgs, un sāk ieturēt distanci, attiecības laika galā izplēn, un galu galā izšķīst laba draudzība. Šis domāšanas veids ir arī nedaudz narcistisks. Ne viss jūsu drauga dzīvē griežas ap jums. Pievienojiet pandēmiju, un cilvēki ir nepieredzēti aizņemti, un visbiežāk nav uz jums dusmīgi. „Pieņemot, ka cilvēka izmainītā uzvedība ir jūsu vaina, jūs personalizējat kaut ko tādu, kam, iespējams, nav nekāda sakara ar jums," paskaidro Posa.

“Mēs nekontaktējamies tā, kā to darījām pirms Covid-19, kad saruna un saziņa bija daudz organiskākas un dabiskākas,” saka Kristīna Deivina, terapeite un YouTube kanāla Ask Dr. D vadītāja. "Pašlaik šādas situācijas kā šī iegūst citu nozīmi." Ja dienas beigās tev ir maz vai nav vispār enerģijas, pat īsziņu sūtīšana draugam var šķist apgrūtinoša. Bet, ja tev ir nosliece uz trauksmi, tad drauga komunikācijas trūkums var šķist kā slēpts aizvainojums no viņa puses, lai gan patiesībā viņi ir vienkārši izsmelti un pārguruši. Tā vietā, lai ļautu jūsu aizdomīgajam prātam gūt labumu, Deivina iesaka, ka vienkāršāka pieeja ir sazināties un nejauši pateikt: “Ei, es pamanīju, ka mēs pēdējā laikā neesam kontaktējušies. Kā tev iet? Es gribēju ar tevi papļāpāt, ceru, ka viss ir labi!”

Foto: Pixabay

Var būt dziļāks iemesls, kāpēc mēs nepamatoti pieņemam, ka kāds uz mums ir dusmīgs. Ja jūs vienmēr uztraucaties, ka esat sarūgtinājis citus cilvēkus, ir vērts mēģināt noskaidrot, kāpēc šis pieņēmums ir tik aktuāls. Galu galā jūs esat tas, kuram ir ieprogrammētas šīs negatīvās domas; nav godīgi uzlikt draugiem un ģimenes locekļiem pienākumu kliedēt jūsu bažas un atkal un atkal pārliecināt, ka viss ir kārtībā. Mūsu piesaistes stils, kas parasti veidojas bērnībā, ir veids, kā mēs veidojam emocionālas saiknes un attiecības ar citiem cilvēkiem attiecību kontekstā. Cilvēkiem ar nedrošu piesaisti ir nepieciešams vairāk pārliecības par savām attiecībām. Viņi bieži mēdz pārāk dziļi iedziļināties jebkurā situācijā, meklējot, ko izdarījuši nepareizi.

Foto: Pixabay

Protams, ir gadījumi, kad drauga neatbildēšana uz ziņām var liecināt par to, ka kaut kas nav kārtībā, atzīst Irēna S. Levina, ārštata žurnāliste. "Dažreiz draudzīgām attiecībām tik un tā tuvojas derīguma termiņš, un komunikācijas pārtraukums dod iespēju vienai vai abām pusēm no draudzības atteikties," viņa skaidro. Tomēr pakāpeniska drauga ignorēšana reti kad ir labākais veids, kā "atvienoties" no bijušā drauga. Labi, ja tas notiek abpusēji, taču, tā kā mēs nezinām, kas notiek otra cilvēka galvā, tāpēc daudz labāk ir izrunāties, nekā atstāt kādu neziņā. Varbūt tavs draugs nevēlas pārtraukt jūsu attiecības, bet jūtas apvainojies, dusmīgs vai domā, ka dusmīgs esi tu.

Ja draugs neatbild, tā vietā, lai lieki vainotu sevi, Posa iesaka spert soli atpakaļ un mazliet painteresēties par šo situāciju: vai tavam draugam kaut kas dzīvē ir mainījies, par ko tu neko nezini? Vai viņš tiešām ir aizņemts? Ja ir notikušas ievērojamas izmaiņas saskarsmē vai draudzības dinamikā, ir daudz lietderīgāk sazināties, nevis satraukties. Tas var būt vienkāršs pārpratums, ko var viegli novērst, komentē Levina. "Daudzas reizes, kad šķiet, ka kāds emocionāli attālinās, tam var nebūt nekāda sakara ar jums."

"Jūsu draugam var būt personiskas problēmas vai strīdi ar citiem cilvēkiem, par kurām viņš nevēlas vai kautrējas runāt." Levina atzīmē. Turklāt pandēmijas laikā daudzi cilvēki piedzīvo zaudējumus un neredzamas cīņas: ar Covid-19 saistītus nāves gadījumus ģimenē, darba zaudēšanu, depresiju, trauksmi un citas ar veselību saistītas problēmas. Var arī būt, ka jūsu draugam ir maz sociālās enerģijas vai laika, lai dienas beigās sazinātos ar draugiem. Sāciet, vienkārši pajautājot savam draugam vai draudzenei, kā viņiem klājas, iesaka Posa. “Varat pieminēt, ka esat pamanījis izmaiņas komunikācijā un vēlaties to noskaidrot. Ļaujiet draugam zināt, ka esat pieejams, lai uzklausītu un atbalstītu, ja rodas kāda problēma," viņa paskaidro. "Un, ja otrs cilvēks ir dusmīgs uz tevi, tas sniedz viņam iespēju to atklāt, lai risinātu šīs domstarpības."

Saistītās ziņas Labākie draugi - uz mūžu? Kāpēc mēs uzturam neveselīgu draudzību, kas sen vairs nedara laimīgu? Toksiska draudzība: kā labākie draugi mūs patiesībā izmanto Attiecības ar draugiem un tuviniekiem: kad ir svarīgi nepieļaut kompromisus