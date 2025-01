Grāmatas kļūst par trendu: kāpēc visi runā par “BookTok” un “Bookstagram”?

Un atšķirībā no fiziska grāmatu kluba šīs grāmatu kopienas sociālajos tīklos var būt neizmērojami lielas. Tās sastāv gan no tiem cilvēkiem, kas aktīvi dalās ar savu izlasīto, gan arī no visiem tiem, kas seko šai informācijai, meklē, saglabā un izmanto to. Notiek draudzēšanās, satikšanās, diskusijas un domu apmaiņa virtuālajā vidē.