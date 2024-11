39 gadus vecā Maija: “Šķirstīju sarakstu un ieraudzīju savu dēliņu!”

Process sākas ar pieteikuma iesniegšanu bāriņtiesā, kur jānorāda bērna vēlamais vecums, dzimums, tautība, reliģiskā piederība. Kaut gan lēmums it kā bija pieņemts, man pietrūka tā īstā impulsa šo iesniegumu uzrakstīt. Mani visu laiku nodarbināja jautājums, kas traucēja to pirmo soli spert, – kas notiks, kad mūsu idillē, ko veidojām mēs ar vīru, mūsu suns un kaķis, ienāks bērniņš? Kā mēs viņu uzņemsim, kā viņš iejutīsies mūsu sistēmā? Vai šīs pārmaiņas neizjauks to mūsu ideālo sistēmu?