Aizbildnis nav tas pats, kas adoptētājs! Kā neapjukt dažādajos statusos? Izskaidrojam atšķirības

“Tā ir ģimene, kas uzņem bērnu uz krīzes situācijas laiku, kamēr atrisinās situācija bioloģiskajā ģimenē. Audžuģimene bērnam ir uz to laiku, kamēr viņš atgriežas bioloģiskajā ģimenē vai ir juridiski brīvs un var nonākt pie adoptētājiem,” skaidro Prūsis. Par audžuģimeni var kļūt laulātie, kā arī persona, kura nav laulībā. Viens no kritērijiem kļūšanai par audžuģimeni ir laulāto (personas) vecums – no 25 līdz 60 gadiem. Laulātajiem (personai) jāvēršas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā, jāiesniedz iesniegums, kā arī psihiatra un narkologa atzinumi.