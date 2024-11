Meita lūdz tēti, lai nopērk higiēniskās paketes; viņa atbilde sajūsmina daudzus

Cilvēku komentāri soctīklos bija ārkārtīgi atbalstoši. Viens rakstīja: “Cilvēkiem, kas raksta negatīvus komentārus, vajadzētu padomāt divreiz. Man ir trīs meitas, un es nešaubos, ka kādreiz nopirkšu viņām paketes. Tavs tētis ir īsta leģenda!” Cits piebilda: “Tas ir apbrīnojami, ka jūs esat tik tuvi ar savu tēti, ka jūties ērti, viņam šo prasot. Viņš ir leģenda!” Šī epizode atsaukusi atmiņā citu stāstu, kad kāda sieviete Brogana Pedžeta lūgusi savam draugam Lūisam nopirkt tamponus. Izvēles iespēju pārpilnībā apmulsis, viņš jautāja: "Tu vēlies ar citroniem vai laimu?" Brogana sociālajos tīklos dalījās ar šo sarunu, un ziņa kļuva virāla, izpelnoties vairāk nekā 752 tūkstošus "patīk" sirsniņu, cilvēki ar to dalījās tālāk vismaz 109 tūkstošus reižu. Šī situācija izraisīja daudz smieklu un lika cilvēkiem aizdomāties, cik daudz vēl ir jāiegulda, lai mēnešreizes kļūtu par normālu sarunu tēmu. Daži vīrieši patiesi uzskatīja, ka tamponi var būt aromatizēti vai ar dažādām garšām, vēsta mirror.co.uk. Kāda sieviete komentēja: “Es to parādīju savam puisim, un viņš jautāja: “Pagaidi, vai tiešām ir dažādas garšas?” Daudzi no šiem stāstiem parāda, cik svarīgi ir normalizēt diskusiju par mēnešreizēm un higiēnu - gan vīriešiem, gan sievietēm.