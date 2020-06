Pirmās mēnešreizes. Padomi mammām, kā sagatavot meitu lielajam notikumam

Ginekoloģe Elizabete Pumpure, izglītības projekta "Bella" pārstāve, iedrošina mammas par mēnešreizēm ar pusaugu meitām runāt droši un bez aizspriedumiem. Un jā – pirmās mēnešreizes var pat nosvinēt, meitu īpaši palutinot, pasūtot gardu kūku, apmeklējot SPA vai kosmetologu. “Svarīgākais ir meitai nodot ziņu, ka mēnešreizes ir dabisks notikums ikvienas sievietes dzīvē. Par to nav jākautrējas un jāuztraucas, bet jālepojas. Tas nozīmē ko ļoti būtisku - Tava meita ir vesela, aug, attīstās un nākotnē pati varēs kļūt par māmiņu,” stāsta ārste.

Ko pārrunāt ar meitu, sagaidot pirmās mēnešreizes, un kas viņai par tām būtu jāzina?

Pirmā reize - no 8 līdz 15 gadiem

Vairumam meiteņu mēnešreizes sākas 10-15 gadu vecumā, piemēram, ASV vidējais vecums ir 12,25 gadi. Taču mūsdienās nav nekas neparasts, ja mēnešreizes sākas arī agrāk, jau astoņos gados. Ja pirmās menstruācijas nav sākušās līdz 15 gadiem, noteikti jādodas pie ārsta, jo reizēm tas var norādīt uz nopietnām hormonālas vai citas izcelsmes problēmām. Agrāk tika uzskatīts, ka mēnešreizēm jāsākas līdz 16 gadiem, taču mūsdienās, jauniešiem nobriestot ātrāk, šī robeža ir pazemināta.

Pirmos gadus – neregulāras un grūti paredzamas

Tavai meitai būtu jāzina, ka pirmos divus gadus mēnešreizes var būt neregulāras. Cikla garums var svārstīties, bet ar laiku tas noregulējas,un ļauj visai precīzi paredzēt mēnešreižu sākumu. Asiņošana parasti ilgst no 3 līdz 7 dienām. Ja tā ir ilgāka, jādodas pie ārsta un jānoskaidro cēloņi, jo līdz ar lielāku asins zudumu rodas arī anēmijas jeb mazasinības risks.

Paskaidro, kas ir menstruālais cikls

Jaunām meitenēm bieži nav izpratnes par to, kas ir menstruālais cikls. To aprēķina, sākot no mēnešreižu pirmās dienas līdz nākamo mēnešreižu pirmajai dienai. Parasti cikla garums ir 21-35 dienas, bet vidēji – 28 dienas. Iemāci meitai, ka menstruāciju norisi ir svarīgi pierakstīt un veidot savu mēnešreižu kalendāru. To var darīt gan papīra formātā, gan izvēlēties kādu no viedtālruņa aplikācijām, piemēram, Period Tracker, Clue u.c.

Precīzs kalendārs, fiksējot ķermeņa norises, stiprinās meitenes pašpārliecinātību, izpratni par savu ķermeni, kā arī atvieglos ārsta darbu, jo vizītes laikā nebūs jāpūlas atcerēties pēdējo mēnešreižu sākumu un ilgumu.

Droši runāt par pubertātes laika pārmaiņām meitenēm māca arī izglītības projekts Bella, kas Latvijā jau vairākus gadus darbojas Papardes zieda paspārnē, nodrošinot lekcijas 5. -7. klašu meitenēm par fizioloģiju, intīmo higiēnu un reproduktīvo veselību. Nodarbību laikā, lai teoriju sasaistītu ar praksi, jaunietes saņem arī ikdienā noderīgu mēnešreižu kalendāru, kā arī higiēnisko preču komplektu.

Sagatavojiet Izdzīvošanas komplektu

Vislabāk būs, ja kopā ar meitu jau pirms mēnešreižu sākšanās kopīgi iepazīsiet higiēniskos līdzekļus – paketes, tamponus, un meita zinās, kā tos lietot : kā attaisīt, piestiprināt, ko darīt ar izlietotajiem higiēnas līdzekļiem. Internetā var atrast jaukus padomus, kā meitai izveidot pirmo Izdzīvošanas komplektu (angl. -Period survival kit), kas vienmēr ir līdzi somā. Tas ietver visu vajadzīgo, lai droši sagaidītu pirmās mēnešreizes, jo tās ne vienmēr sākas plānoti mājas apstākļos. Šādā maciņā vajadzētu būt higiēniskajai paketei, var ielikt mitrās salvetes, rezerves biksītes, atsvaidzinošu piparmētru ledeni u.tml.

Iemāci rūpēties par higiēnu

Ir ļoti svarīgi paskaidrot meitai, ka higiēniskās paketes un tamponi ir jāmaina regulāri, ik pēc 4-6 stundām, neatkarīgi no uzsūkto asiņu daudzuma. Nav pareizi izvēlēties lielāka izmēra paketi ar domu, ka tā būs jāmaina retāk. Nemainot paketes pietiekami bieži, asins produkti sāk pūt un ne tikai izdala nepatīkamu aromātu, bet arī rada infekciju risku.

Īpaši bīstami tas var būt, lietojot higiēniskos tamponus, jo toksiskās vielas var izdalīties tieši meitenes ķermenī, izraisot toksisko šoku, ko var nākties ārstēt slimnīcā. Noteikti pastāsti meitai, ka mēnešreižu laikā, tāpat kā ikdienā, ir svarīgi vismaz divreiz dienā apmazgāt ārējos dzimumorgānus. Dienas laikā pēc pakešu maiņas var lietot higiēniskās salvetes svaigākai pašsajūtai.

Sāpes nav jācieš

Dažādi pētījumi apliecina, ka līdz pat 30% sieviešu mēnešreižu laikā piedzīvo sāpes - no velkošām sāpēm vēdera lejasdaļā līdz krampjveida sāpēm, kas ierobežo ikdienas aktivitātes. Tavai meitai ir jāzina, ka ciest sāpes īpašajās dienās nav norma, tas nav sods vai nolemtība. Sāpes izraisa bioloģiski aktīvas vielas, kas mēnešreižu laikā izdalās ķermenī, un dažas sievietes uz tām reaģē asāk.

Ja sāpes apgrūtina, traucē, noteikti ir jādodas pie ginekologa, lai noskaidrotu to cēloni un rastu piemērotāko risinājumu – reizēm palīdz siltas kompreses, bet citreiz nepieciešami pretsāpju medikamenti. Tavai meitai ir jāzina, ka pirms mēnešreizēm hormonālo svārstību dēļ var būt garastāvokļa maiņas, palielināta apetīte, nogurums, kļūt jutīgas krūtis, bet tas ir pārejoši. Premenstruālais sindroms var būtiski ietekmēt meitenes ikdienu, taču arī šajā gadījumā ir pieejami risinājumi – dzīvesstila maiņa, dabiskas izcelsmes preparāti u.c.

Sportam - jā!

Agrāk mēnešreižu dienās bija ierasts, ka meitenes devās pie skolas medmāsas lūgt atļauju nepiedalīties sporta nodarbībās, bet šodien tā mācīt nav pareizi. Stāsti meitai, ka mēnešreizes modernā sabiedrībā neuzskata par slimību vai tabu, kas sievietei uzliek ierobežojumus un izolē.

Mums ir pieejami ērti, daudzveidīgi higiēnas līdzekļi, kas mēnešreizes ļauj “pārdzīvot” maksimāli komfortabli, neatsakoties no sporta un citām ierastām aktivitātēm. Turklāt sports mērenās devas mēnešreižu laikā ir pat ieteicams, jo uzlabo pašsajūtu.

Ja jūti, ka sarunai par mēnešreizēm neesi gatava, nezini, ko un kā runāt, labs risinājums ir ņemt talkā kādu izglītojošu grāmatu - iedod meitai to izlasīt un tad kopīgi pārrunājiet.

