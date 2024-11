Pirmie soļi adopcijā! 3 bērnu tēvs Kaspars atklāti par savu pieredzi un to, par ko skaļi nerunā

Jautāts, vai adopcijas process ir neatgriezenisks, Kaspars uzsver – brīdī, kad lēmums pieņemts, formalitātes nokārtotas un bērns ir tavā ģimenē, viņš kļūst par pilntiesīgu tās locekli. Vēlāk atteikties no adoptētā būtu tāpat, kā atteikties no saviem bioloģiskajiem bērniem: “Latvijā cietumā par to neliek. Tas, cik mums liekas absurda doma, ka kāds varētu atteikties no sava bioloģiskā bērna, ir tikpat absurdi, ja kāds grib atteikties no adoptētā bērna. Likumiski tam nav nekādas atšķirības,” uzsver Kaspars.