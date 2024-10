“Visa uzmanība tikai viņas bērnam!” Mamma Dagnija neizpratnē par bērnudārza vadības lēmumu

“Labdien, mana dēla bērnudārza grupiņu apmeklē arī bērniņš, kura mamma ir audzinātāja šajā pašā grupā. Bieži novērotas situācijas, kad savam bērnam audzinātāja pievērš lielāku uzmanību, nekā pārējiem. Uz to norāda arī mans bērns. Vēlējos saprast, vai likuma ietvaros tā drīkst darīt? Tāpat, cik tas ir labi no ētikas viedokļa?” – jautā mamma Dagnija. Viņa piebilst, ka bažas ir par to, vai viņas bērns pienācīgi tiks sagatavots skolai, ja visa uzmanība arī mācību procesā tiek audzinātājas atvasei.