Nevis “vauva”, bet “sunītis”! Bērnudārza audzinātāja no Norvēģijas skaidro, kā latviešu bērniem veicināt valodas attīstību

Latvijas bērni lasītprasmes ziņā atpaliek no vienaudžiem Lietuvā un Igaunijā. Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums (Progress in International Reading Literacy Study) liecina, ka 6% ceturtklasnieku lasīšanas līmenis nesasniedz zemāko pakāpi. Problēmas pirmsākumi meklējami jau sākumizglītības un pirmsskolas posmā. Lai veicinātu interesi par lasīšanu, ir svarīgi jau no pirmajiem bērna dzīves gadiem sekmēt valodas attīstību un bagātināt vārdu krājumu. To var panākt, sarunājoties ar bērnu un spēlējot spēles, taču svarīgi, lai arī pedagogi un vecāki sarunās ar bērniem lietotu dažādu lietu un priekšmetu pareizos nosaukumus.