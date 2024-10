Kā Kristaps Brīze ieguva otro ģimeni un to atspoguļoja filmā "Banāns upē"

Toreiz tēvam skatuve bija viss. Viņa galvenais mērķis bija veidot spilgtu skatuves tēlu, veikalos neko nevarēja nopirkt, tad nu nācās būt daudzpusīgam. Mans vizuālais radošums droši vien nāk no vecmāmiņas, kura bija pārdzīvojusi Sibīriju, – fiziski trauslas, bet garā ļoti spēcīgas sievietes. Deviņdesmito gadu eksistenciālajās grūtībās viņa nodarbojās ar zīlēšanu, ko mācīja arī man, un vēl paralēli zīmēja. Arī to no viņas iemācījos. Patiesībā Anna Voiņeviča bija manas mammas omamma, jo dzimtā pēcnācēji radās gados jauniem vecākiem. Kad man bija septiņi astoņi gadi, viņai bija pāri sešdesmit. Kad vectēvs atbēga no izsūtījuma Vorkutā, vecmamma viņu gadiem slēpa pagultē. Tiklīdz uzradās negaidīts ciemiņš, uzreiz zem gultas… Tā viņš gadiem dzīvoja bez dokumentiem kā persona non grata. Ar laiku tika pie viltotiem papīriem, legalizējās. Viņi dzīvoja Bāriņu ielā Liepājā. Ar laiku, kad vecmamma uzkalpojās līdz restorāna vadītājas amatam, izcīnīja dzīvokli. Mans vectēvs Žanis Voldemārs Voiņevičs tur strādāja par viesmīli.