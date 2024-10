"Līvu" leģendas Aivara Brīzes dēls Kristaps uzņēmis filmu par savas ģimenes pieredzi

Kad sākās attiecības ar tagadējo sievu, arī Kristapam pats sarežģītākais esot bijis saprast, kāda tagad ir viņa loma attiecībās un ģimenes dzīvē. Ar sievu, dokumentālā kino režisori Ievu Ozoliņu ("Mans tēvs baņķieris"), Kristaps iepazinās studiju laikā Kultūras akadēmijā, un viņai jau bija trīs bērni – deviņus, vienpadsmit un četrpadsmit gadus veci. Tāpat kā filmā galveno varoni nepieņem viņa draudzenes dēls, arī Ievas bērni sākumā Kristapu nepieņēma. “Man bija jāsaprot, kā atrast līdzsvaru ģimenē un kā veidot atbalstošas attiecības ar audžubērniem. Jāapzinās, ka nedrīkst neko uzspiest un dalīt – es, tavs, mans... Man nācās nolikt savu pašlepnumu malā, un tas nebija vienkārši,” atceras Kristaps un turpina: “Filmas sižets ļāva paskatīties uz savu dzīvi un ģimenes lomu no jauna skatpunkta. Tas ir stāsts par diviem tēliem – to, kas tu esi bijis, un to, kāds tu domā, ka tev vajadzētu būt.”