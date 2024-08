"Mums abiem bija vispārcilvēciska mīlestība" - Diāna Sproģe uzrakstījusi grāmatu par Arni Līcīti

Vienubrīd sajutu nepieciešamību atgriezties bērnībā, varbūt to iespaidoja sarunas ar Arni, jo arī mēs daudz runājām par bērnību. Nunna ir vārds, kādā es sevi saucu ļoti agrā vecumā. Dzīvojām pie vecvecmāmiņas Mimijas, un es biju viņas mīļais putniņš. “Manu mīļo putniņ, pusdienās!” Kad man prasīja, kā mani sauc, atbildēju, ka esmu Nunna, Mimijas putns. No kurienes vārds Nunna? To nevaru pateikt, droši vien manas fantāzijas auglis. Diez vai iepriekšējā dzīvē es būtu dzīvojusi Nunnā – apdzīvotā vietā Indijā. Sajutu nepieciešamību savā pašreizējā un arī turpmākā radošajā darbībā lietot šo vārdu, jo esmu aizpendelējusies prom no Latvijas. Dzīvoju Īrijā, man ir savs kanāls jūtūbē, kur esmu Nunna MP. Runājos angliski par iedvesmojošām tēmām, kas palīdz sevi iesildīt dienai. Lai noturētu laimes līmeni sevī, spētu dzīvot ar prieku un baudu, jāpieliek nopietns darbs, jo ikdiena nereti ir nomācoša, daudz kas garlaiko un tracina.