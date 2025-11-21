33 gadu vecumā miris aktieris Spensers Lofranko
33 gadu vecumā mūžībā devies kanādiešu aktieris Spensers Lofranko.
Aktiera nāves cēlonis pagaidām nav zināms un plašāka informācija netiek sniegta, jo notiek izmeklēšana.
Lofranko, kurš dzimis Toronto, filmējies tādos darbos kā 2018. gada biogrāfiskajā filmā par mafijas bosu Džonu Goti – “Gotti” – kopā ar Džonu Travoltu, un 2016. gada filmā “King Cobra” par pornogrāfijas industriju.
Pēc vairāku mediju ziņām, Lofranko brālis Santīno Lofranko arī publicējis ziņu par viņa nāvi Instagram un pēc tam padarījis savu kontu privātu.
“Tu nodzīvoji dzīvi, par kādu daži tikai sapņo,”, Santīno rakstīja pie brāļa fotogrāfijām. “Tu mainīji cilvēku dzīves, un tagad esi pie Dieva. Es tevi vienmēr mīlēšu un ilgošos pēc tevis, lāci.”
Saskaņā ar IMDb datiem Lofranko bija piedalījies septiņās filmās, kas iznākušas laikā no 2013. līdz 2018. gadam. “Gotti” bija viņa pēdējā loma (2018), bet pirmā – 2013. gada romantiskā komēdija “At Middleton”.
Citās lomās viņš piedalījās arī kā epizodiskais aktieris filmā “Unbroken”, Andželijas Džolijas režisētajā Otrā pasaules kara drāmā, kā arī galvenajā lomā filmā “Jamesy Boy” (2014) par jaunieti no bandas, kurš, nonācis cietumā, maina savu dzīvi.
Lofranko žurnālam sacīja, ka nolēmis kļūt par aktieri 17 gadu vecumā, sācis apmeklēt aktiermeistarības nodarbības un ticis uzņemts Ņujorkas Filmu akadēmijas gada ilgajā konservatorijas programmā. Viņš arī atcerējās, ka bērnībā bijis “jautrais puisis”, kurš vienmēr tiecies būt uzmanības centrā — kaut gan tas nereti viņu novedis nepatikšanās.
Viņš teica, ka jūtas līdzīgs savai “Jamesy Boy” varoņa pieredzei, jo pats ticis sūtīts uz militāro vidusskolu, bet filmas varonis jaunībā bijis institucionalizēts.
Tāpat viņš atzina, ka šķiet “neticami”, ka viņam būs iespēja strādāt kopā ar Džoliju filmā “Unbroken”, un uzsvēra, ka savā karjerā vēlētos piedalīties “reālistiskās, atklātās filmās”.