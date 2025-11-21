Ilze Grīnberga (09.09.1938.–20.11.2025).
Sabiedrība
Šodien 17:23
Mūžībā devusies Latvijas Nacionālās operas ilggadējā koncertmeistare un sufliere Ilze Grīnberga
Latvijas Nacionālā opera un balets ar skumjām paziņo, ka mūžībā devusies ilggadējā solistu koncertmeistare un sufliere Ilze Grīnberga (09.09.1938.–20.11.2025).
Ilze Grīnberga vairākās desmitgadēs sniegusi nenovērtējamu ieguldījumu Latvijas operas mākslā. Viņas profesionālais darbs un atbalsts palīdzējis izaugt neskaitāmiem operas solistiem, veidojot skatuves mākslinieku paaudzes un stiprinot Latvijas operas tradīcijas.
Par sevišķiem nopelniem Latvijas Operas un baleta mākslas mantojuma veidošanā un pašaizliedzīgu mūža darbu 2011. gadā Ilzei Grīnbergai piešķirts Atzinības krusts, savukārt 2007./2008. gada sezonā viņa saņēma Latvijas Gāzes balvu par ieguldījumu mākslinieciskajā jomā.
Atvadīšanās notiks Rīgas Krematorijas mazajā zālē 26. novembrī plkst. 14.00.
Jauns.lv izsaka līdzjūtību Latvijas Nacionālās operas un baleta saimei, kā arī Ilzes Grīnbergas ģimenei, tuviniekiem un kolēģiem.