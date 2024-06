Aktieris Niklāvs Kurpnieks: "Sieva man iemācīja, ko nozīmē būt labam cilvēkam"

Bet, atgriežoties pie jautājuma par to, ka tagad man nav jāuztraucas, vai teātrī un seriālos man būs daudz darba, – tas arī ir ļoti relatīvi. Latvijā ir daudz labu aktieru, un filmēšanās arī ir tādas periodiskas. Piemērs – mans kolēģis Jurijs Djakonovs. Viņš ir ļoti labs aktieris, ļoti “garšīgs” aktieris, uz viņu ir forši skatīties. Bija brīdis, kad viņš bija visur, viņu ņēma visos labajos projektos – tādos, kur jau arī vairāk samaksā un darbs beigās kļūst par mākslas darbu. Tad viņš bija visur, tagad nav nekur, tāpēc ka režisoriem ir tāds – ā, viņš jau visur bija, tagad viņu atsijāsim. Paiet laiks, kad tevi mazliet aizmirst, un tad atkal aicina. Es ļoti domāju par to. Kovaļoviem (seriāla Nelūgtie viesi radītājiem – red.) ir vēl viens projekts – Bezvēsts pazudušās. Tas bija viņu pirmais kino darbs, arī tur es spēlēju. Pēc Bezvēsts pazudušo pirmajām divām sezonām mēs ar Vladu, režisoru, ļoti sadraudzējāmies – nevis tā, ka kļuvām par ikdienas draugiem, bet tā, ka labi saprotamies kino valodā. Viņš pateica, ka grib taisīt seriālu ar mani un Andri Daugaviņu, kur mums ir galvenās lomas. Man bija tikai viens nosacījums – lai viņš uztaisa kaut ko pretēju manam iepriekšējam tēlam, lai neaiziet tie sliktie puiši. Lai nedomā, ka tas ir vienīgais, ko varu izdarīt. Bezvēsts pazudušās bija labs projekts, kas labi aizgāja, bet salīdzinājumā ar Nelūgtajiem viesiem… Nelūgtie viesi vienā brīdī uzsprāga, to noskatījās daudzi, un to var just arī ikdienā. Bet man jādomā – vai tagad skatītāji un režisori redzēs tikai kā Oskaru Tirsu? Vai domās, ka man var dot spēlēt tikai kaut ko tādu? Un vai man ilgi būs daudz, ko darīt? Protams, ceru, ka būs – pat ja ne daudz, tad vienkārši, lai man ir, ko darīt.